Sociedad

Escándalo

Lactalis no descarta que su leche estuviera contaminada desde 2005

Agencias | Redacción

01/02/2018

El presidente del grupo afirma que en ese año se detectó un caso de salmonela en la torre de secado de la planta en Craon, donde volvió a reproducirse en 2017.

El presidente del grupo lácteo francés Lactalis, Emmanuel Besnier, en el foco de un escándalo por la comercialización el año pasado de leche infantil contaminada con salmonela, no descarta que bebés hayan consumido productos infectados desde 2005.

En una entrevista que publica este jueves el diario Les Echos, el responsable de la empresa ha asegurado que en ese año se detectó un caso de salmonela en la torre de secado de la planta de Craon, en el noroeste de Francia, donde volvió a reproducirse en 2017.

Según su relato, unas obras en el suelo y los muros de esa torre liberaron la bacteria que se diseminó por la planta y contaminó equipamientos móviles que servían para producir pequeñas series de leche infantil.

Ha agregado que la bacteria detectada en la actualidad "es la misma" que la de 2005, cuando Lactalis no era propietaria de la planta de Craon.

Besnier ha indicado que desconocían ese episodio de 2005 hasta que abrieron una investigación después de haber recibido las primeras denuncias en agosto pasado.

Por ello, no ha descartado que la bacteria estuviera diseminada por la planta desde 2005 y ha asegurado que "no se puede excluir que bebés hayan consumido leche contaminada" desde ese año.

Duda de la fiabilidad de los controles

El presidente de Lactalis ha indicado que los controles sanitarios de sus productos estaban en manos de "un grupo externo de referencia" pero se ha preguntado sobre la fiabilidad de los mismos.

"Nos cuesta mucho entender cómo 16.000 análisis hechos en 2017 no detectaron nada. Dudamos de la sensibilidad de esos test. No es posible que no hubiera ningún positivo", ha dicho.

Besnier ha anunciado que Lactalis cerrará la torre de secado contaminada "por temor a una recaída dadas las alertas de 2005 y 2017", y ha señalado que reforzarán los programas de control de la leche infantil.

Asimismo, ha reconocido que "una parte importante" de la leche sospechosa en este episodio de 2017 "ha sido consumida" porque el producto recuperado es menos del 50 % del presuntamente afectado. Besnier ha vaticinado que la compañía perderá "varios cientos de millones de euros" por este caso.