El fallecido en Tudela por legionela contrajo la bacteria en el Hospital de Tudela

19/02/2018

Según ha informado el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), la bacteria se encontraba en la red de agua del Hospital de Tudela

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha informado hoy que el fallecido por legionela el pasado 7 de febrero en el Hospital de Tudela contrajo la bacteria en el hospital. La bacteria de legionela fue detectado en la red de agua del Hospital de Tudela.

El hombre se encontraba ingresado en el hospital, donde se detectó la presencia de la legionela el 9 de febrero, dos días después de su muerte.

La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), María José Pérez, ha informado hoy en conferencia de prensa de que la analítica hecha en la casa del fallecido pretendía aclarar si el origen de la legionela procedía del domicilio del fallecido o del hospital.

La bacteria, ha precisado, se encontraba en la red de agua del hospital de Tudela y, por ello, "de manera inmediata" se produjo la limpieza y desinfección en el tramo afectado y también en toda la red de agua caliente, realizada ésta última medida este fin de semana. De esta forma, también se "controló" todas las habitaciones en las que el fallecido estuvo durante su ingreso.

Por su parte, el director general de Salud, Luis Gabilondo, ha aseverado que "no hay negligencia ninguna" y que "hubiera sido grave que no hubieran tomado las medidas correctivas adecuadas, que el mantenimiento no se hubiera hecho adecuadamente". "Entonces podría haber algún tipo de responsabilidad indirecta o directa", ha agregado. Gabilondo ha precisado que "contaminaciones por legionela aparecen con cierta periodicidad ocasionalmente en todos los hospitales, tanto públicos como privados".