Sociedad

CASO CABACAS

La Fiscalía no ve delito y pide la absolución de los imputados en el caso Cabacas

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/02/2018

La familia de Iñigo Cabacas reprocha al fiscal actuar más como si fuera el abogado de defensa que como representante del Ministerio Público en la acusación.

La fiscal del caso Iñigo Cabacas, Pilar Giménez, no ve delito alguno en la actuación de la Ertzaintza de la noche del 5 de abril de 2012 en la que Iñigo Cabacas recibió el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, que le causó la muerte. No solo eso, solicita la libre absolución de los seis imputados.

En su escrito de once líneas, la Fiscalía estima que los hechos ocurridos la noche del 5 de abril de 2012 "no son constitutivos de delito". Apunta que a las 23:30 horas "se efectuaron" por parte de agentes que no han podido ser identificados "diversos disparos con pelotas de goma" y que uno de ellos alcanzó a Iñigo Cabacas, causándole "un traumatismo craneoencefálico que provocó su fallecimiento".

Tras practicar las diligencias de investigación, añade el escrito de la Fiscalía, no se ha podido determinar qué agente dio la orden de disparar y concluye que "los hechos relatados no son constitutivos de delito alguno" y por ello, "no existiendo delito, no se puede establecer autor".

De esa manera, la fiscal solicita la libre absolución de los imputados, tres mandos y tres agentes de la Ertzaintza.

La familia de Iñigo Cabacas, por su parte, ha reprochado al fiscal actuar "más como abogada de la defensa" de los agentes imputados que como representante del Ministerio Público en la acusación.

La letrada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, ha reprochado a la fiscal que, en lugar de impulsar la investigación para esclarecer lo ocurrido la noche de autos, haya optado por no pedir pruebas y se haya limitado a plantear recursos a las decisiones judiciales adoptadas a lo largo del procedimiento.

Vídeo: Goirizelaia: 'Hay elementos más que suficientes para acreditar los hechos'