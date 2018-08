Sociedad

Elgoibar e Idiazabal ratifican su versión y zanjan la polémica

21/02/2018

Los dos clubes han hecho público hoy un comunicado conjunto en el que han aclarado que no firmarán ninguna carta en la que se establezca que 'malinterpretaron' las palabras del colegiado Sarrión

Los clubes de fútbol Elgoibar e Idiazabal se han ratificado en su versión sobre la actuación del árbitro Manuel Sarrión que, según sostienen, prohibió hablar euskera durante el partido entre ambos equipos y han dado por "zanjada" la polémica.

Los dos clubes han hecho público hoy un comunicado conjunto en el que han aclarado que no firmarán ninguna carta en la que se establezca que "malinterpretaron" las palabras del colegiado Sarrión antes del partido de Regional Preferente del pasado sábado. "El CD Elgoibar y el Idiazabal K.E no van a firmar una carta donde dice que se han malinterpretado las palabras. Este señor se equivocó, y no lo quiere reconocer", recoge la nota.

Según denunciaron estos dos clubes, el árbitro andaluz, colegiado en Gipuzkoa desde noviembre, advirtió a los dos equipos de que expulsaría a cualquiera que se expresara en euskera durante el choque, ya que él no conocía la lengua y no podía distinguir si alguien le insultaba.

En primer lugar han querido mostrar su "máximo respeto al colectivo arbitral" porque "sabemos que arbitrar no es fácil, y esta directiva va a estar siempre para defender a los árbitros ante cualquier acto no deportivo".

Asimismo, han agradecido el apoyo de la Federación Guipuzcoana de Fútbol "que ha intentado en todo momento mediar en este caso".

Los dos clubes han criticado "que el colegio de árbitros y la AGAF, muestran una cerrazón y un hermetismo tal, que ha sido imposible llegar a ningún acuerdo".

"Agradecemos profundamente a los ayuntamientos de Elgoibar y de Idiazabal su apoyo, y también a los clubs que internamente nos han apoyado", concluye la nota.

El comité de competición, escuchadas todas las partes, adoptará la próxima semana una decisión sobre si debe o no sancionar el colegiado