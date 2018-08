Sociedad

NAVARRA

Arden dos vehículos en el incendio de una nave industrial en Alsasua

Agencias | Redacción

22/02/2018

Los dos coches ardieron en el interior de a nave sin que se produjeran heridos. La Policía Foral investiga las causas del incendio.

Dos vehículos han resultado quemados en un incendio que se ha registrado en una nave industrial de Alsasua, en el que no se ha habido heridos, ha informado el Gobierno de Navarra.

El 112 recibió un aviso a últimas horas de la tarde de ayer, miércoles, desde una empresa de fabricación y venta de muebles de cocina del polígono Isasia por abundante humo en las instalaciones sin que pudieran detectar su procedencia.

Los bomberos movilizados comprobaron que el incendio se había declarado en realidad en una nave contigua, de la empresa Grúas Kintin, en cuyo interior ardían dos vehículos.

El fuego no llegó a afectar a la estructura del inmueble y la ambulancia enviada con carácter preventivo por SOS Navarra no llegó a intervenir al no necesitar ninguna persona asistencia médica. Ahora la Policía Foral investiga las causas del incendio.