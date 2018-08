Sociedad

Huelga feminista

¿Cómo pueden contribuir los hombres a la huelga feminista del 8 de marzo?

eitb.eus

05/03/2018

El papel de los hombres que quieran mostrar su apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo.

Los movimientos feministas, apoyados por los sindicatos, han convocado una huelga de mujeres para el 8 de marzo, con el objetivo de poner en evidencia que sin mujeres se para un país y denunciar la violencia machista y el sistema patriarcal, evidenciar las cargas que soportan y generar una alternativa feminista.

Legalmente no se puede impedir que los hombres también se sumen a la huelga, si bien desde los movimientos feministas les llaman a no hacerlo para no difuminar los efectos de la convocatoria. Al fin y al cabo, se trata de visibilizar los sectores que están más feminizados y el peso que tiene la mano de obra femenina en la economía.

Además, también se pretende involucrar así a los hombres en la prestación de servicios mínimos, cubriendo el trabajo que hacen las mujeres y padeciendo sus problemas de desigualdad y precariedad en el trabajo.

La huelga, al fin y al cabo, es de las mujeres.

Sin embargo, sí existen maneras para que los hombres contribuyan al éxito de la convocatoria, según están proponiendo las convocantes:

- Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos y facilita el debate y la puesta en práctica de la huelga de estudiantes (AMPAS, escuela...).

- Si eres amigo, ofrécete de niñero.

- Si eres compañero de trabajo, apoya y difunde la huelga en tu centro de trabajo, ofrécete para los servicios mínimos si hiciera falta, dona tu salario de ese día al movimiento feminista u organiza una caja de resistencia.

- Si eres jefe, muestra tu solidaridad con las trabajadoras y facilita su derecho a la huelga, evitando represalias, trabas y problemas.

- Si eres compañero de escuela, apoya el paro y a tus compañeras alumnas y profesoras que van a faltar a clases.

- Si eres maestro, no pases lista ese día. Recuerda: Es una falta justificada y urgente, las alumnas que no están en tu clase están en la calle diciendo #VivasNosQueremos, porque nos están matando.

- No consumas en el mercado, únete a la huelga de consumo.

- Si eres teatrero, cancela los ensayos y funciones, recuerda que la función que debe continuar se llama "Vida" (aplicado para todas las profesiones).

- Si en tu familia hay alguien que requiere cuidados y es una mujer quien los provee, es buen día para que empieces a hacerlo tú.

- Si tienes una relación sexual-afectiva con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistir.

- Si eres compañero militante, difunde el evento, alienta para que se sumen muchas más mujeres y a que los hombres vean esta lista.

- Si vas a las movilizaciones (esto quiere decir que ninguna mujer necesitaba de ti en ninguno de los puntos anteriores), escucha, no te pongas delante, no des ordenes ni dirijas las actividades, simplemente acompaña.

- Antes y después de la huelga, puedes reunirte con otros hombres, abrir un espacio colectivo para pensar sobre vuestras masculinidades, para realizar un trabajo personal y colectivo, tomar conciencia de vuestros privilegios y dar pasos en el camino hacia una sociedad sin relaciones de dominación.