Economía

Huelga de mujeres

8M: Resuelve aquí todas tus dudas sobre la huelga feminista

eitb.eus

06/03/2018

¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo puedo sumarme? ¿Cuánto dura? ¿Quién convoca? ¿Pueden o deben hacer huelga los hombres?

Guía para resolver todas tus dudas sobre la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer.

¿Cuáles son los objetivos?

Los movimientos feministas quieren poner en evidencia que sin mujeres se para un país y denunciar la violencia machista y el sistema patriarcal, evidenciar las cargas que soportan y generar una alternativa feminista.

Por lo tanto, la huelga se realizará en cuatro vertientes: de empleo, de estudiantes, de cuidado y de consumo.

¿Es legal?

Sí, la convocatoria de huelga ha sido registrada por los sindicatos en la Delegación de Trabajo y cumple con todos los requisitos legales.

¿Cuánto dura? ¿Huelga de 24 horas o paros parciales?

La convocatoria de huelga no es unitaria, y por lo tanto hay llamados paros diferentes para este día:

- En la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, el Movimiento Feminista de Euskal Herria y los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y EHNE, entre otros, llaman a llevar a cabo paros de 4 horas por turno. En concreto, de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00.

- A nivel estatal (incluyendo la CAV y Navarra), la Comisión del 8M, la CNT y la CGT han convocado una huelga de 24 horas, mientras que CCOO y UGT paros de 2 horas por turno (de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00).

¿Hay precedentes? ¿Cuál es el origen de la convocatoria?



La iniciativa se viene fraguando desde mayo de 2017 y se relaciona directamente con el Paro Mundial de Mujeres impulsado desde Argentina y secundado en 70 países al grito de "nos queremos vivas" el pasado 8 de marzo

¿Cómo puedo sumarme a la huelga?

Los movimientos feministas han difundido estas indicaciones:

- Uniéndote a los paros laborales y estudiantiles.

- Asistiendo a las movilizaciones de pueblos y ciudades. Habrá dos acciones principales, a las 12:00 y a las 20:00 horas.

- Colgando delantales y cualquier otro elemento de los balcones para visibilizar los trabajos de cuidados.

- Dejando de consumir en el mercado, sobre todo en las grandes empresas que son símbolo de la explotación de trabajadoras y que nos tratan como objetos.

- Difundiendo la huelga y organizándote. Puedes organizar un bloque de reivindicaciones de tu ámbito en las movilizaciones principales.

- Dejando de cuidar sin delegar en otras mujeres. Pueden hacerlo otros.

- Poniéndote un brazalete morado allá donde estés.

Soy hombre, ¿puedo sumarme a la huelga? ¿Cómo puedo contribuir?

Legalmente no se puede impedir que los hombres también se sumen a la huelga, si bien desde los movimientos feministas les llaman a no hacerlo para no difuminar los efectos de la convocatoria. Al fin y al cabo, se trata de visibilizar los sectores que están más feminizados y el peso que tiene la mano de obra femenina en la economía.

Además, también se pretende involucrar así a los hombres en la prestación de servicios mínimos, cubriendo el trabajo que hacen las mujeres y padeciendo sus problemas de desigualdad y precariedad en el trabajo.

Sobre todo, ten en cuenta que la huelga es de ellas.

Sin embargo, sí existen maneras para que los hombres contribuyan al éxito de la convocatoria, según están difundiendo las convocantes:

- Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos y facilita el debate y la puesta en práctica de la huelga de estudiantes (AMPAS, escuela...).

- Si eres amigo, ofrécete de niñero.

- Si eres compañero de trabajo, apoya y difunde la huelga en tu centro de trabajo, ofrécete para los servicios mínimos si hiciera falta, dona tu salario de ese día al movimiento feminista u organiza una caja de resistencia.

- Si eres jefe, muestra tu solidaridad con las trabajadoras y facilita su derecho a la huelga, evitando represalias, trabas y problemas.

- Si eres compañero de escuela, apoya el paro y a tus compañeras alumnas y profesoras que van a faltar a clases.

- Si eres maestro, no pases lista ese día. Recuerda: Es una falta justificada y urgente, las alumnas que no están en tu clase están en la calle diciendo #VivasNosQueremos, porque nos están matando.

- No consumas en el mercado, únete a la huelga de consumo.

- Si eres teatrero, cancela los ensayos y funciones, recuerda que la función que debe continuar se llama "Vida" (aplicado para todas las profesiones).

- Si en tu familia hay alguien que requiere cuidados y es una mujer quien los provee, es buen día para que empieces a hacerlo tú.

- Si tienes una relación sexual-afectiva con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistir.

- Si eres compañero militante, difunde el evento, alienta para que se sumen muchas más mujeres y a que los hombres vean esta lista.

- Si vas a las movilizaciones (esto quiere decir que ninguna mujer necesitaba de ti en ninguno de los puntos anteriores), escucha, no te pongas delante, no des ordenes ni dirijas las actividades, simplemente acompaña.

- Antes y después de la huelga, puedes reunirte con otros hombres, abrir un espacio colectivo para pensar sobre vuestras masculinidades, para realizar un trabajo personal y colectivo, tomar conciencia de vuestros privilegios y dar pasos en el camino hacia una sociedad sin relaciones de dominación.

¿Qué partidos políticos apoyan la convocatoria?

En la CAV, han mostrado su apoyo explícito EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras que el PSE secunda los paros de dos horas.

A nivel estatal, Unidos Podemos secunda la huelga y el PSOE los paros de dos horas.

¿Qué movilizaciones hay convocadas?

Estas son las principales acciones convocadas por los movimientos feministas:

Bilbao

- 11:00 Kalejira feminista desde la Plaza Unamuno

- 12:00 Sentada silenciosa en la Plaza Elíptica

- 14:00 Comida en la calle Pelota, con lo que cada una traiga de casa

- 16:00 Actividades con la Fundación Tawir, Histeriak kolektiboa y Biotxerre en el Centro Cívico La Bolsa

- 18:00 Kalejira feminista desde la Plaza Elíptica (trae algo para hacer ruido)

- 20:00 Manifestación desde el Sagrado Corazón

Donostia-San Sebastián



- 11:00 Bicicletada desobediente desde Arco hasta la Zurriola

- 12:00 Sentada en el Boulevard

- 13:30 Kalejira feminista

- 14:30 Comida en la plaza Gipuzkoa, con lo que cada una traiga de cas

- 20:00 Manifestación desde Boulevard

- 24:00 Fin de fiesta en Guardetxe

Vitoria-Gasteiz

- 07:00 Decoración de barrios

- 09:45 Reparto de propaganda en Desamparadas

- 11:00 Reparto de propaganda en Plaza de Bilbao y Diputación Foral

- 12:00 Sentada en la Plaza del General Loma (junto a la escultura de Ibarrola)

- 15:00 Comida de tuper en el Gaztetxe

- 17:00 Café en Hala Bedi Taberna

- 18:30 Reparto de propaganda en Fariñas

- 20:00 Manifestación desde la Plaza de San Antón

Pamplona/Iruñea

- 12:00 Acto político en el Paseo de Sarasate

- 14:00 Comidas autogestionadas

- 20:00 Manifestación desde la Plaza del Castillo

Baiona

- 12:00 Sentada y posterior comida en la Plaza del Ayuntamiento (Place de La Mairie-Herriko Etxeko Plaza)

- 18:00 Concentración delante del Ayuntamiento