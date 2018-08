Sociedad

Arriola propone el modelo vizcaíno para pagar el metro de Donostialdea

Redacción

18/11/2010

La Diputación guipuzcoana ha propuesto financiar la infraestructura con la colaboración de varios ayuntamientos, mientras que el consejero de Transporte prefiere excluir a los municipios.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha propuesto que los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Irun y Hondarribia colaboren en la financiación del futuro metro de Donostialdea, mientras que el Gobierno Vasco defiende importar el modelo de Bizkaia y excluir a los municipios del pago del proyecto.

La Diputación remitió ayer al Departamento de Transportes del ejecutivo autonómico un documento que resume su postura sobre el proyecto de metro de Donostialdea, a lo que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián han respondido hoy en una rueda de prensa conjunta en la que han participado el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, el viceconsejero, Ernesto Gasco, y el alcalde de la ciudad, Odón Elorza.

La institución foral recuerda que la construcción del tren es competencia "exclusiva y excluyente" del Gobierno Vasco, aunque se muestra dispuesta a participar en la financiación de las obras, pero sólo de las que estén directamente relacionadas con el Metro y no con los desdoblamientos de vías previstos en el Plan EuskoTren XXI.

Un día después de recibir el escrito de la institución foral, Arriola ha abogado por suscribir con la Diputación un convenio de colaboración similar al modelo de Bizkaia, donde las obras del Metro se han financiado exclusivamente con fondos del ejecutivo autónomo y la Diputación vizcaína.

Tras recordar que en Bizkaia no se pidió aportación económica a los ayuntamientos para construir el metro, ha opinado que "los municipios de Gipuzkoa no deben tener un tratamiento diferente" y ha pedido a la Diputación que "no ponga condiciones que dificulten o imposibiliten la ejecución del proyecto".

Por su parte, Odón Elorza ha opinado que no corresponde a los ayuntamientos financiar estas obras y ha aclarado que, en el caso de que se liberase suelo y el Ayuntamiento obtuviera plusvalías, esos fondos se entregarían al Gobierno Vasco y la Diputación para la financiación del metro.