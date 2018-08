Sociedad

Sentencia de 'La Manada'

La indignación social toma las calles contra la sentencia de 'La Manada'

AGENCIAS | REDACCIÓn

26/04/2018

Miles de mujeres salen a la calle en Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria al grito de "no es abuso, es violación".

Millares de personas, sobre todo mujeres, han salido a la calle este jueves por la tarde en Pamplona, Bilbao, Vitoria y San Sebastián para denunciar la sentencia de la violación de los sanfermines de 2016, ya que sus cinco autores han sido condenados a 9 años de prisión por abuso sexual, y no por violación.

En Bilbao la concentración ha reunido a varios miles de personas, que han cortado la calle de juzgados de la Audiencia Provincial y las aledañas, mientras que en Donostia-San Sebastián han sido unas 2.000 las participantes y un número similar en Vitoria-Gasteiz.

En las tres concentraciones se ha coreado los mismos lemas, principalmente el de "no es abuso, es violación", "yo sí te creo", "nos tocan a una, nos tocan a todas" y otras consignas contra la "justicia patriarcal".

Numerosos dirigentes políticos de PNV, EH Bildu, Podemos y PSE-EE han participado en las concentraciones, como Andoni Ortuzar (PNV), Idoia Mendia (PSE-EE) o Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu).

La concentración de Bilbao ha reunido a varios miles de personas con unas pocas pancartas con lemas como "el machismo nos mata, la justicia nos remata", "Contra la justicia patriarcal" o "La manada somos nosotras".

Las congregadas, muchas de ellas con silbatos, han coreado lemas como "No es abuso, es violación", "no es no" o "yo sí te creo".

Entre los asistentes una nutrida representación del PSE-EE, con Idoia Mendia, Mikel Torres, Alfonso Gil y Teresa Laespada, y del PNV, con Andoni Ortuzar y Mireia Zarate, además de cargos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

La multitud congregada y la larga duración del acto han obligado a cerrar al tráfico varias calles del centro de la ciudad.

En Vitoria-Gasteiz, han sido unas 1.500 las participantes en la protesta realizada en la plaza de la Virgen Blanca, donde han mostrado pancartas con la frase "Nosotras te creemos" y "esta sentencia es violencia".

Una portavoz del movimiento feminista de Vitoria ha leído un comunicado en el que ha reivindicado ser "la manada" y ha asegurado que el caso de Pamplona fue una violación de cinco hombres contra una mujer.

En Donostia-San Sebastián, alrededor de dos millares de personas se han concentrado ante el Palacio de Justicia para protestar por la sentencia de 'La Manada'.

Entre los concentrados se encontraba la directora de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa, Miren Elgarresta, el diputado de Cultura y Turismo de Gipuzkoa, Denis Itxaso (PSE), la juntera socialista Susana García Chueca y la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia y la concejala de esta formación Amaia Almirall, quien, junto con los concejales de Irabazi han abandonado hoy el pleno del consistorio en protesta por la sentencia.

Los congregados en la movilización, que ha recibido el apoyo expreso del Ayuntamiento de San Sebastián, han coreado gritos como "no son abusos, es violación", "nos tocan a una, nos tocan a todas" y otras consignas contra la "justicia patriarcal".

En Pamplona, la plaza Consistorial, uno de los escenarios que en los sanfermines 2016 evidenció el rechazo social a las agresiones sexuales, ha reflejado el malestar de una ciudadanía que no comparte la sentencia.

La protesta ha sido convocada a través de las redes sociales y las asociaciones feministas, acto que ha contado con representación de las principales instituciones de Navarra, encabezadas por la consejera Ana Ollo; la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez; y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Representantes de las principales fuerzas políticas, salvo UPN y PPN, se han dejado ver en las primeras filas de un acto en el que no han cesado gritos como "no es abuso, es violación" o "estamos contigo".

A las 19:00 horas cientos de personas se han ido congregando poco a poco. Un número que ha ido en aumento hasta el punto de que la plaza se ha quedado pequeña y la protesta se ha ido extendiendo a las calles aledañas, a las que media hora después todavía continuaba llegando gente.

En el acto no han cesado gritos como "No es abuso, es violación", "Hermana, yo te creo", "Esta justicia es una mierda", "La manada somos nosotras", "Si tocan a una, nos tocan a todas", "Jueces machistas son fascistas", acompañados de una sonora pitada.

Entre los asistentes se han exhibido además carteles y pancartas, en euskera y castellano, en los que se leía "Estamos contigo" y "No es no. Justicia".

Además, miles de personas se han concentrado en muchas ciudades del Estado español, como Valencia, Santander, Valladolid, Barcelona y Madrid.