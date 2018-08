Sociedad

Los miembros de 'La Manada', condenados a 9 años por abuso sexual, no por violación

26/04/2018

Sin embargo, la Audiencia de Navarra los ha absuelto de los delitos continuados de agresión sexual, robo con violencia e intimidación y contra la intimidad.

La Audiencia de Navarra ha condenado a 9 años de cárcel a los cinco acusados de la violación grupal de sanfermines de 2016, autodenominados 'La Manada', por un delito continuado de abuso sexual, pero no por agresión sexual con violencia.

El tribunal los condena por abusos sexuales y no por agresión sexual, delitos que se diferencian por el uso de la violencia y la intimidación, con lo que entiende que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.

Por ello, ha absuelto a los cinco acusados de los delitos continuados de agresión sexual, robo con violencia e intimidación y contra la intimidad, si bien a uno de ellos lo condena por el hurto del teléfono de la víctima por lo que deberá pagar una multa de 900 euros.

Además de la pena de prisión, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra les condena al pago de un tercio de las costas procesales, les impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por 15 años, y les obliga a indemnizarle conjunta y solidariamente con 50.000 euros, mientras que deberán pagar 1.531 euros al Servicio Navarro de Salud por la atención sanitaria a la mujer. También les condena a cinco años de libertad vigilada que cumplirán tras la pena privativa de libertad, de la que se descuenta el tiempo ya internados en la cárcel, donde llevan desde julio de 2016.

El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, contra el que cabe recurso, ha contado con el voto discrepante de uno de los magistrados

La lectura pública del fallo, que ha corrido a cargo del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Francisco Cobo, ha comenzado con 15 minutos de retraso en el Palacio de Justicia de Pamplona debido a la gran cantidad de medios de comunicación acreditados.

A la lectura no han asistido ni los cinco jóvenes sevillanos (José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero), que se encuentran en prisión, ni la víctima.

El fallo se ha conocido cinco meses después de que la vista oral del juicio quedara visto para sentencia. En concreto, la vista finalizó el pasado 28 de noviembre de 2017. Unos días después, en diciembre, el tribunal rechazó la puesta en libertad de los cinco acusados, después de que la defensa de uno de los acusados hiciera una petición para su puesta en libertad.

El juicio tuvo lugar el pasado mes de noviembre y se celebró a puerta cerrada salvo las dos ultimas jornadas, al término de las cuales la Fiscalía pidió para cada acusado una pena de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclamó 24 años y nueves meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra pidieron 25 años y nueve meses de prisión. La defensa, por su parte, la absolución.

Los hechos juzgados tuvieron lugar la noche del 6 al 7 de julio de 2016 en Pamplona, coincidiendo con los sanfermines, en un portal de la calle Paulino Caballero. Los cinco jóvenes fueron detenidos horas más tarde, después del encierro, por agentes de la Policía Foral tras la denuncia de la joven madrileña.

El tribunal ha determinado que no hay pruebas de que los cinco acusados ejercieran violencia o intimidación sobre su víctima, pese a reconocer que la chica se vio coaccionada, sin capacidad de reacción y obligada a optar por el "sometimiento".

"Es inocultable que la denunciante se encontró repentinamente en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión; al percibir esta atmósfera se sintió impresionada y sin capacidad de reacción", argumentan los magistrados en la sentencia dada a conocer hoy.

Sentencia: "La víctima sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento"

Relatan en este mismo texto que la víctima "sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados".

El tribunal da por probado que los acusados "conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante" y que aprovecharon su superioridad "para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación".

La sentencia sostiene que la chica entró en el portal donde se cometió el delito "sin violencia", pero califica lo ocurrido de "encerrona". Y concluye que todo lo ocurrido "causó en la denunciante un bloqueo emocional, que le impidió reaccionar ante los hechos y le hizo adoptar la disposición de ánimo" del "sometimiento y la pasividad".

Los dos magistrados creen la versión de la denunciante, que la mantuvo "con rotundidad y sin ninguna incoherencia o contradicción" con las ofrecidas desde que declaró ante la Policía y el juez de instrucción.

Por otro lado, el fallo insiste en que las acusaciones "no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad" de la joven.

Un voto particular

Uno de los tres magistrados que componen la sección segunda de la Audiencia de Navarra, Ricardo González, ha emitido un voto particular a la sentencia a 'La Manada' por el que ha pedido la absolución de los cinco acusados de los delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación por el que habían sido juzgados.

Su voto particular pide la absolución de los acusados de todos los delitos de los que han sido juzgados y plantea condenar a uno de ellos por un delito de hurto (robo del móvil de la joven denunciante) a una multa de dos meses con una cuota diaria de 15 euros.

Además, el magistrado pide la puesta en libertad de los cinco acusados, que actualmente se encuentran en prisión.

González: "En los vídeos sólo observa a cinco varones y una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo"

González afirma en su escrito que en los vídeos grabados por los acusados sólo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo".

En su voto particular, tras denunciar el "innegable, por notorio y evidente, juicio paralelo que desde el primer día ha tenido este proceso", el juez sostiene que la víctima "ha incurrido en tan abundantes, graves y llamativas contradicciones que las modificaciones introducidas en su relato durante el acto del juicio oral constituyen auténticas retractaciones".

Respecto al vídeo presentado en el juicio como prueba de cargo, el juez señala que el rostro de la joven muestra una "innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión", lo que "impide sostener cualquier sentimiento de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón, incomodidad".

Acusación particular y popular recurrirán la sentencia

El abogado Carlos Bacaicoa, que junto a su colega Miguel Ángel Morán, ha ejercido la acusación particular ha dicho que respeta la sentencia pero no la comparte.

"Hay que estudiarla a fondo cuando la tengamos, pero en principio la idea es recurrir si mi cliente quiere", ha afirmado.

En todo caso del fallo conocido esta tarde, ha asegurado, "lo que más me ha sorprendido" es que "no se reconozca el delito de intimidación", cuando los hechos denunciados sucedieron en un reducido espacio en el que la joven estuvo rodeada por los cinco acusados.

De la misma manera, el Gobierno de Navarra recurrirá la sentencia, según ha anunciado la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, quien ha sostenido que el Ejecutivo navarro no la comparte porque "rebaja significativamente el delito cometido".

"Desde el respeto a las decisiones judiciales y al trabajo de los jueces y juezas, el Gobierno de Navarra no puede compartir el fallo que acabamos de conocer", ha afirmado este mediodía a los medios de comunicación.

"Taxativamente podemos decir que no compartimos este fallo, ya que no responde a la postura que los servicios jurídicos del propio Gobierno de Navarra han defendido durante todo este proceso", ha manifestado, tras lamentar que la sentencia "rebaja significativamente el delito cometido, ya que interpreta que no hubo violencia o intimidación".

El alcalde de Pamplona/Iruña, Joseba Asiron, ha confirmado a ETB que el Ayuntamiento también recurrirá la sentencia.

La defensa también recurrirá la sentencia

El abogado de cuatro de los cinco condenados, Agustín Martínez Becerra, ha avanzado que va a recurrir la sentencia al considerar que "no es ajustada a derecho" al "sacarse de la manga un delito de abuso sexual con prevalimiento que en ningún caso ha sido base de acusación y no nos hemos podido defender".

Antes de abandonar el Palacio de Justicia de Pamplona, Martínez Becerra ha comentado a los periodistas que todavía no había podido hablar con sus clientes, pero se ha mostrado seguro de que a las familias les ha caído como un "jarro de agua fría" porque no contaban "con la posibilidad de que hubiera una sentencia de este tipo".

Agustín Martínez Becerra ha afirmado que "inmediatamente" va a pedir la puesta en libertad de sus clientes.

Por otra parte, Jesús Pérez, el abogado de uno de los condenados ha anunciado que recurrirá la sentencia y llegará "hasta donde haga falta", ya que piensan que "deben ser absueltos". "No solamente podemos recurrir el fallo, sino que hay vulneración de derechos fundamentales", ha indicado en declaraciones a los periodistas tras conocer la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.

Concentración frente al Palacio de Justicia de Pamplona. Captura sacada de las imágenes de ETB.

Concentración en el exterior del Palacio de Justicia

Los colectivos Andrea, Lunes Lilas y Gafas Moradas se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia bajo el lema "¡No es no! ¡Justicia!" para conocer la lectura del fallo de la sentencia.

Tras conocerse la el fallo, las personas allí congregadas han respondido al grito de "es violación, no es abuso" y se han vivido momentos de gran tensión entre los manifestantes y los policías que protegían la entrada, aunque no se han llegado a producir incidentes de gravedad.

Varios centenares de personas, muchas de ellas exhibiendo manos rojas, símbolo contra las agresiones sexistas, han expresado su disconformidad con el fallo y han repetido la consigna de "yo si te creo".

Colectivos feministas han convocado concentraciones para esta tarde en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona para mostrar su rechazo a la sentencia.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.