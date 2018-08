Sociedad

Última sesión del juicio

El acusado de asesinar a Arantza Palacios se 'siente inocente'

Agencias | Redacción

17/05/2018

La acusación particular ha recordado que la puerta y ventanas de la casa no se encontraban forzadas, por lo que el acusado "es el único autor posible".

Noticias (1) La autopsia descarta la muerte accidental de Arantza Palacios

Xabier Z., de 50 años y acusado de asesinar a su novia, Arantza Palacios, ha dicho hoy al tribunal del jurado que le juzga que se "siente" inocente y ha instado a sus miembros a que "se piensen bien" el veredicto porque "está en juego" su vida, ya que una condena de 20 años de prisión "supondría salir a la calle con 70 años".

Durante la última sesión de este juicio, celebrada hoy en la Audiencia de Bizkaia, y en el turno de última palabra que corresponde a los acusados, Xabier Z. ha asegurado que se ha tenido que enfrentar a un juicio por asesinato por haberse prestado en su momento a declarar de forma voluntaria en relación con este crimen.

En la sesión de hoy todas las partes personadas en la causa han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. Así la Fiscalía, la acusación particular (en representación de la hija de la víctima), la acción popular (en nombre del Ayuntamiento de Bilbao) y la Abogacía del Estado han mantenido que se trata de un delito de asesinato con agravante de parentesco y especial vulnerabilidad de la víctima por el que piden entre 20 y 25 años.

La defensa considera que la muerte se produjo de forma natural o accidental y ha pedido la absolución.

Abogada del Estado: "No pudo asfixiarse sola"

En la fase de lectura de los informes, el Ministerio Público ha manifestado que se desconoce el móvil del crimen, pero ha considerado que "quizás actuó como mero detonante el hecho de que se sintiera sobrecargado por tener que cuidar a su novia", que se encontraba en mal estado los días antes de su muerte.

La acusación particular ha recordado que la puerta y ventanas de la casa no se encontraban forzadas, por lo que el acusado "es el único autor posible", y sobre el móvil ha reconocido que "resulta imposible un análisis racional. No hay que buscar un motivo", ha opinado.

La letrada representante del consistorio bilbaíno ha enmarcado esta muerte en la violencia machista y tras recordar los antecedentes por violencia de género del acusado, ha opinado que "la asesinó porque le molestó que ella no se sujetara a su dominio y se dejó llevar por la ira".

La abogada del Estado, por su parte, ha recordado que según los forenses de la Audiencia, que son "funcionarios objetivos e imparciales", la víctima "no pudo asfixiarse sola" a la vez que ha evidenciado que en la casa "solo estaban la madre y el novio".