Sociedad

Juicio

El exmiembro de los GAL Daniel Fernández niega ser yihadista

Agencias | Redacción

28/05/2018

Asimismo, también ha negado tener ninguna intención de cometer un atentado inmolándose en un autobús en Segovia en la primera sesión del juicio al que se enfrenta en la Audiencia Nacional.

El exmiembro de los GAL Daniel Fernández Aceña ha negado hoy en el juicio haberse convertido al yihadismo y que tuviera la intención de cometer un atentado inmolándose en un autobús en Segovia tal como han mantenido guardias civiles y testigos que han comparecido en la vista.

La Audiencia Nacional ha iniciado hoy el juicio de Daniel Fernández Aceña, para quien el fiscal pide diez años de prisión como presunto autor de delitos de adoctrinamiento y de exaltación del terrorismo.

Cuando el 12 de diciembre de 2016 fue detenido en Segovia, la Guardia Civil consideró que Fernández Aceña, condenado a 29 años de cárcel en 1985 por el asesinato del trabajador ferroviario francés Jean-Pierre Leiva, era un peligroso "lobo solitario" capaz de cometer un atentado en cualquier momento.

Fernández Aceña fue denunciado por malos tratos por su exesposa, y por lo que volvió a ingresar en prisión. Salió en abril de 2013, desde cuando vivió ya separado en Segovia, y ahora se encuentra preso por la causa de yihadismo.

La exesposa de Fernández Aceña ha explicado al tribunal que poco antes de separarse empezó a notar en su entonces marido "un cambio de actitud y de ideas" y "se alegraba de atentados terroristas como los cometidos en las Torres Gemelas" de Nueva York (Estados Unidos).

El acusado ha asegurado que lo que le contó a esta mujer "fue un vacile" y ha reconocido que es un poco "excéntrico". Y ha asegurado: "No tenía intención de inmolarme, me parece una estupidez, puedo entender que esa gente tenga esa mentalidad pero no va con mi forma de ser, yo tengo miedo a la muerte y a sufrir y no quiero morirme y mucho menos haciendo daño a otras personas".

Ha reconocido que consultó y descargó imágenes con contenidos yihadistas en internet y que las guardó pero "para enseñar lo que puede llegar a hacer el hombre lo que no significa que esté de acuerdo".