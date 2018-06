Sociedad

La sociedad ve en EiTB un referente que transmite cercanía y credibilidad

25/06/2018

Así lo indica un estudio independiente encargado por la ponencia del Parlamento vasco para la reforma integral de EiTB, en la que están representados todos los partidos políticos de la cámara.

La sociedad vasca cree que Euskal Irrati Telebista (EiTB), la Radio Televisión Pública Vasca, es un grupo de comunicación referente y reconocido que transmite cercanía y es una fuente de información creíble.

Son algunas de las conclusiones que recoge el estudio que se ha dado este lunes a conocer, encargado por la Ponencia del Parlamento vasco para la reforma integral de EiTB en la que están representados todos los partidos políticos de la cámara.

La investigación independiente ha estado diseñada por la propia ponencia con la ayuda de un equipo de investigación de una treintena de profesores coordinados por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV-EHU, Simón Peña, y del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.

Así, por una parte, se han incluido preguntas específicas sobre EiTB en el último Sociómetro vasco realizado entre el pasado 8 y 15 de mayo, a 2.313 personas mayores de edad residentes en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV): 518 en Álava, 1.092 en Bizkaia y 703 en Gipuzkoa. La recogida de datos fue realizada por la empresa Análisis e Investigación.

Y por otra parte, se ha encargado un estudio cualitativo con 7 grupos diferentes de discusión (focus group) por parte de la consultora Kualitate Lantaldea. Los grupos con personas de 18 a 70 años pertenecían a los entornos metropolitanos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián, y de las comarcas de Tolosaldea, Valle de Ayala y Uribe Kosta.

Referente cercano y creíble

Precisamente en esos grupos, cuando se ha preguntado a la ciudadanía sobre EiTB (sin sugerir ningún ámbito ni aspecto) se recoge un discurso espontáneo estructurado en 5 ejes: Transmite cercanía, es un grupo de comunicación referente y reconocido, es una fuente de información creíble, ha evolucionado con el tiempo y tiene dificultades para competir en Televisión.

En cuanto a la fiabilidad de EiTB las preguntas del Sociómetro se han comparado con las del Eurobarómetro de noviembre de 2016 que recoge datos de los 28 países de la Unión Europea. El Grupo vasco de comunicación se sitúa en cuarto lugar prácticamente empatado con Dinamarca y Suecia en una clasificación liderada por Finlandia. Está 46 puntos por encima de la media, con un total de 55 puntos, sumando quienes consideran EiTB fiable o muy fiable (70%) y restando quienes lo consideran poco o muy poco fiable (15%).

Sobre pluralidad de puntos de vista y opiniones, EiTB está en mitad de la tabla (puesto 14 de 28) con 45 puntos (64% a favor y 25% en contra), 10 por encima de la media de la UE.

Con respecto a ofrecer una información libre de presiones políticas o comerciales en este caso EiTB vuelve a ocupar el 4 puesto del ranking por detrás de Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, con 20 puntos (51% con percepción positiva y 31% negativa), 39 puntos por encima de la media, que en este caso es negativa en toda la UE (-19).

El Sociómetro trambién ha preguntado a la población sobre la labor de gestión de la dirección de EiTB. El 27% considera buena o muy buena esa gestión y un 5% mala o muy mala. Un 28% opina que no es ni buena ni mala. Y un 40% de la población no sabe o no contesta.

Por lo que se refiere a la labor de EiTB en el apoyo al uso del euskera en los diferentes ámbitos de la sociedad, “se considera que EiTB cumple holgadamente con el objetivo de apoyar el euskera, ya que cuenta con diversos canales exclusivos en este idioma”, valorándose especialmente la labor de ETB-3 para la infancia en televisión y de Gaztea en radio para el público joven.

Todos los medios del grupo aprueban a la hora de valorar su labor de fomento del euskera, tanto los que emiten en ese idioma como los que lo hacen en castellano.

En este sentido, al 84% de los encuestados en el Sociómetro le parece muy bien o bastante bien mantener la división actual de un canal de televisión (ETB1) en euskera y otro (ETB2) en castellano. Sólo a un 5% le parece bastante mal o mal.

Las personas consumidoras de EiTB señalan, de forma unánime, según el estudio cualitativo, que el Grupo Público Vasco cumple claramente con su objetivo de fomentar y difundir la cultura vasca.

Sobre Igualdad, las encuestas dicen que en el caso de EiTB el tratamiento de hombres y mujeres la mayoría de la gente considera que es muy igualitario (8%) o bastante igualitario (45%). Frente a esa opinión un 18% cree que es poco igualitario y 2% que es nada igualitario, con un 27% que no se pronuncia.

En el apartado cualitativo se coincide en que EiTB "trata de garantizar la igualdad de género y cumple con los principales requerimientos de este objetivo". Aún así, considera que todavía existe una margen de mejoría importante

Preguntados por Transformación Digital, en los grupos de opinión se opina que EiTB se ha adaptado a los nuevos retos tecnológicos, pero está lejos de ser líder o referente en este campo. Los participantes en esas dinámicas creen que EiTB ha realizado un esfuerzo aceptable para adaptarse, lo que por otra parte se considera una condición indispensable para cualquier grupo de comunicación actual.