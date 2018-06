Sociedad

Transporte

La conexión de Lurraldebus entre San Sebastián y Loiu se refuerza cada media hora

Agencias | Redacción

28/06/2018

El coste del billete por trayecto es de 17 euros, el mismo que el del resto del año. El servicio comenzará este sábado, 30 de junio, y se mantendrá hasta el 2 de septiembre.

Lurraldebus reforzará a partir de este sábado, 30 de junio, las conexiones entre Donostia-San Sebastián y el aeropuerto vizcaíno de Loiu con autobuses cada media hora, un servicio que se mantendrá hasta el 2 de septiembre.

El coste del billete por trayecto es de 17 euros, el mismo que el del resto del año y que el de los ejercicios de 2017 y 2016, un precio que, según ha dicho la diputada foral de Movilidad, Marisol Garmendia, compensa por la "comodidad", ya que el viaje es directo -puede parar en Zarautz si hay demanda- y se paga por debajo de algunos de los transportes que conectan ciudades y aeropuertos en otros lugares de España y Europa.

Ha señalado que se trata de un servicio no regular y no básico, por lo que no entra en los descuentos de la tarjeta Mugi, y ha señalado que quien desee pagar menos tiene la opción de viajar hasta la estación de Termibus en Bilbao y, de allí, tomar otro autobús hasta el aeropuerto.

Al igual que el pasado año, habrá salidas desde San Sebastián entre las 04:30 horas hasta las 21:30 horas y desde el aeropuerto de Loiu entre las 06:15 y las 23:45 horas.

Este año se mejorará la atención con la instalación de una máquina más de venta de billetes en Loiu, de modo que en ese aeropuerto los usuarios contarán ya con dos para sacar sus tiques, que se pagan con tarjeta de crédito.