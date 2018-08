Sociedad

Caso de abusos

Padres del colegio de Erandio critican la nula información recibida

13/01/2011

Dicen haberse "quedado de piedra" al enterarse de los presuntos abusos realizados por un profesor, que ya se encuentra en la cárcel, y dicho sentirse "muy mal".

Padres del colegio público Goikolanda de Erandio (Bizkaia), donde el pasado lunes ha sido detenido un profesor por abusos a menores, dicen haberse "quedado de piedra" al enterarse de la noticia, y criticaron a los rectores del centro por la nula información recibida.

Por su parte, una de las profesoras que esta mañana accedían al centro escolar ha afirmado que los docentes lo están pasando "muy mal", pero también ha añadido que el detenido, de 46 años de edad, "era un cielo".

Una de las madres que antes de la nueve llevaba a su hija al centro, alumna del profesor detenido, ha afirmado sentirse "muy mal" tras conocer ayer la noticia. "No sabíamos nada, nos hemos enterado ayer y nos hemos quedado todos de piedra", ha apostillado.

Según ha declarado, fue una amiga suya la que le comunicó el suceso. "No, no nos habían informado de nada, ni se sospechaba nada, porque además es una persona conocida, con la que hemos hablado aquí, con los niños. Y nos hemos quedado de piedra", ha agregado.

A preguntas de los periodistas, la mujer ha señalado que siempre "le he visto muy amanerado" y que, una vez conocidos los hechos, se le ha quedado el cuerpo "fatal", sobre todo teniendo en cuenta que su hija estaba en su clase. Ha resaltado que ahora le entran las dudas sobre lo que ha podido pasar en las aulas.

Otro de los padres que dejaban esta mañana a su hija en el colegio ha afirmado haberse enterado minutos antes "por el periódico", por lo que le había preguntado por el profesor, a quien la menor dicho que "no conocía". "Alguna explicación nos darán. Lo he leído, he visto la foto (del colegio), y he dicho ¡no puede ser, no puede ser!", ha afirmado.

A lo largo del día de hoy, está previsto que el equipo de dirección del centro se ponga en contacto con la asociación de padres para informar de lo sucedido.