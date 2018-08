Sociedad

Juicio en la AN

Marinero del 'Alakrana': 'Sigo despertándome sobresaltado'

08/02/2011

El marinero del ''Alakrana'', que fue capturado 2 de octubre de 2009 frente a las costas de Somalia, Joaquín Fernández Alvárez, ha destacado que algunas noches sigue despertándose "sobresaltado".

"Lo he pasado bastante mal, no sé si estoy secuestrado, en el barco tranquilamente o en casa", ha rememorado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los presuntos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Aji. Ambos se enfrentan a penas de 220 años.

Asimismo, ha explicado que los piratas en un momento dado les amenazaron con llevar a cabo un ametrallamiento colectivo en la cubierta y separaron a tres de los marineros, entre los que estaba él, para que llamaran a sus familiares y les indicaran que iban a ser entregados a las familias de los detenidos. "Lo pasé muy mal", ha recordado.

Finalmente, ha explicado que los asaltantes exhibieron en el ''Alakrana'' una bandera de Somalia durante los días que duró el cautiverio y que tras la liberación él pintó una bandera de España. "Soy español, me siento español, aunque no he nacido en España necesitaba ver en el buque ''Alakrana'' la bandera de España", ha destacado, a lo que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha contestado: "Pues tiene usted buen gusto".