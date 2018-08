Sociedad

Desde Navidad

El padre del desaparecido en Iruña pide a la Policía que haga algo más

Redacción

22/02/2011

La familia de Darwin Fernando Piedra cree que "se está tomando muy pocas molestias" para encontrar a su hijo porque "están convencidos de que se ha ido por su propia voluntad, cuando no es así".

Darwin Piedra Mejía, el padre del joven desaparecido el pasado 25 de diciembre en Pamplona/Iruña, ha criticado que la Policía Nacional "se está tomando muy pocas molestias" para encontrar a su hijo porque "están convencidos de que se ha ido por su propia voluntad, cuando no es así".

El padre del joven desaparecido en Navidad ha ofrecido este martes una rueda de prensa para reclamar a las autoridades y a la Policía que les ayude "un poco más".

"No se puede vivir con esta angustia, la familia estamos desesperada, no sabemos qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién más llamar para que nos ayuden", ha asegurado Darwin Piedra Mejía, tras lamentar que la Policía Nacional "no está haciendo todo lo que debería" para encontrar a su hijo.

El padre del joven de 18 años ha criticado que la Policía Nacional "esperó casi un mes" para rastrear el río.

También ha censurado que no se haya podido recabar ninguna información sobre el paradero de su hijo a través de las "20 cámaras de seguridad" que hay en la zona de San Juan porque, según le ha dicho la Policía, "estaban apagadas", a pesar de estar situadas "en la zona de la cárcel y la Audiencia".

En todo caso, ha reclamado a la ciudadanía y a todas las instituciones que "se preocupen" y ayuden a encontrar al joven desaparecido desde Navidad y ha llamado a la sociedad a participar en la concentración que la familia ha convocado para este sábado, 26 de febrero, en la Plaza de la O de San Juan, cuando se cumplen dos meses desde su desaparición. "No queremos que mi hijo se quede en el olvido", ha manifestado.