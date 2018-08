Sociedad

Condenado a 2 años por matar a su cuñado con una azada en Arróniz

28/03/2011

La sentencia es recurrible, pero en todo caso el procesado no ingresará en prisión al no superar la pena los dos años y carecer de antecedentes penales.

El juez de la sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a dos años de prisión, por un delito de homicidio, al vecino de Arróniz (Navarra) que mató a su cuñado el 2 de marzo de 2008 de varios golpes de azada.

Ricardo M.H., de 69 años en aquel momento, fue declarado culpable de homicidio el pasado día 24 por un jurado popular, que no obstante se mostró a favor del indulto total de la pena.

En la sentencia, que es recurrible, el magistrado ha tenido en cuenta a la hora de determinar la pena las circunstancias modificativas de la responsabilidad apreciadas por el jurado en su veredicto: la eximente incompleta de miedo insuperable y las atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas del procedimiento judicial, de más de tres años.

El procesado, informa el TSJN en un comunicado, no ingresará en prisión al no superar la pena los dos años y carecer de antecedentes penales. En su informe, el Ministerio Fiscal ya anunció que no se opondría a la suspensión de la condena.

Indemnización

El procesado ha indemnizado a un hermano de la víctima con 17.231 euros, mientras que los otros tres hermanos han renunciado a cobrar cantidad alguna de dinero.

El magistrado subraya en la sentencia que el acusado se encontraba atemorizado por los insultos y amenazas de su cuñado y por la circunstancia de que éste entrara en su casa fracturando la puerta y amenazándole con una piqueta, miedo que afectaba de manera importante a sus facultades aunque sin llegar a anularlas.