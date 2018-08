Sociedad

'Democracia Real Ya'

La acampada de la Puerta del Sol durará, al menos, hasta el domingo

Redacción

18/05/2011

Asimismo, han anunciado una gran manifestación el viernes o el sábado. En Bilbao continúa la acampada frente al Arriaga y han convocado "una reclamación festiva" para el sábado.

La asamblea ciudadana celebrada esta madrugada en la madrileña Puerta del Sol ha propuesto, entre otras cuestiones, continuar las movilizaciones las 24 horas del día, mantener la acampada al menos hasta el próximo domingo y convocar una gran movilización el viernes o el sábado.

Tras dos horas y media de debate, que comenzó hacia las tres y media de la madrugada, los reunidos en asamblea han decidido mantener el último manifiesto hecho público este martes en la manifestación llevada a cabo en la Puerta del Sol, en el que afirman que no representan a partido político ni asociación alguna, al tiempo que exigen una sociedad nueva en la que se defienda la dignidad humana frente a los intereses económicos.

Durante la asamblea se han expuesto las diferentes conclusiones de las siete comisiones en que ha quedado organizado el campamento. Los reunidos han insistido en mantener como prioridad el carácter pacífico de su movimiento.

También han planteado la posibilidad de elaborar una lista de exigencias para presentarlas ante el Congreso de los Diputados, donde está previsto que finalice la posible manifestación del viernes o sábado, día que está todavía por decidir.







"Indignados"



Las protestas de miles de ciudadanos fueron promovidas por su indignación ante la clase política y empresarial y reclamar un cambio político y social. La histórica plaza madrileña esta custodiada por, al menos, una docena de policías antidisturbios.

A partir de las 20:00 horas de ayer, tras el desalojo de la mañana, la protesta, convocada a través de las redes sociales y páginas web de Internet, ha reiniciado sus reivindicaciones al grito de "Que no, que no, nos representan". Entre los manifestantes se ha podido ver cacerolas y numerosas pancartas con lemas como ''ZP nos falló y nos reprime'' o ''No hay tanto pan para tanto chorizo''.

También se han escuchado consignas contra los medios de comunicación e insultos esporádicos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el líder del PSM, Tomás Gómez, principalmente.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Paredes, uno de los portavoces de la plataforma ''Democracia Real Ya'', ''organización desde la que partió la manifestación del pasado domingo'', ha reclamado reiteradamente que las protestas se mantengan pacíficas y que aquellos ciudadanos que quieran hacer uso de la violencia "se queden en casa".







La acampada de Bilbao convoca una "reclamación festiva" para el sábado



La acampada iniciada ayer en el plaza Arriaga de Bilbao por el movimiento "Democracia real ya" continúa sin incidentes con unas 30 personas. Además, han convocado para la tarde del sábado una "reclamación festiva de la calle" ante las normativas "cada vez más restrictivas" sobre el uso de los espacios públicos.

Asimismo, este movimiento ha animado hoy a sumarse a la acampada ante el teatro Arriaga y a organizar actos de protesta similares en las ciudades donde no los haya. Según los convocantes, "los vascos se están enterando de estas movilizaciones en demanda de una democracia real algo más tarde que en otras grandes ciudades, pero cada vez son más los que se están interesando por la propuesta".







En el resto del Estado

En el resto del Estado una quincena de ciudades se han sumado al movimiento "Democracia real ya". Así, se han convocado acampadas en Valencia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Santander y Valladolid.

En Granada, las personas que estaban concentradas desde anoche en la céntrica Plaza del Carmen de Granada, frente a las puertas del Ayuntamiento, han sido desalojadas esta madrugada por la Policía Nacional, que durante este operativo ha detenido a tres personas por resistencia grave a la autoridad.