Sociedad

En el Teatro Arriaga

Los 'indignados' de Bilbao mantienen la acampada por tiempo indefinido

Redacción

23/05/2011

Los participantes no han concretado la duración de la protesta, aunque les llegan informaciones de que el campamento de la Puerta del Sol ha propuesto mantenerse hasta el próximo domingo.

Los ''Indignados'' de Bilbao mantendrán la acampada que están llevando a cabo en los últimos días en la plaza del Teatro Arriaga, de forma indefinida, según han señalado a Europa Press fuentes de este movimiento.

Los participantes en este acto de protesta no han concretado la duración del mismo, aunque les llegan informaciones de que el campamento de la Puerta del Sol ha propuesto mantenerse hasta el próximo domingo.



"Puede ser una buena idea para seguir convenciendo a la gente que todavía no se ha enterado de que no sólo somos estudiantes que no encuentran trabajo o parados, aquí también hay gente que trabajamos, por lo que no podemos estar permanentemente en el Arriaga", han señalado.

En este sentido, han apuntado que se ha decidido seguir, aunque cuándo se levantará el campamento se decidirá "sobre la marcha" porque así funciona este movimiento.



"Las cosas cambian todos los días, hay más carpas, carteles, etc, evolucionan sobre la macha y lo mismo el domingo se decide que sigue por más tiempo", han añadido.