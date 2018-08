Sociedad

¿Qué es el 'E. coli' o la bacteria de los pepinos?

Redacción

31/05/2011

La Escherichia coli se encuentra normalmente en los intestinos de los animales y en las aguas negras y puede producir en infecciones, generalmente graves, en el aparato digestivo.

La bacteria Escherechia coli o E. coli que ha aparecido en algunos pepinos de origen andaluz en el centro de Europa es un organismo que se encuentra en los intestinos animales y provoca infecciones graves en el sistema digestivo de los humanos.

Ésta y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de producir las vitaminas B y K, según se desprende de la definición en Wikipedia.

Hace 15 años, cerca de la ciudad estadounidense de Seattle se produjo un brote a causa de esta bacteria, que se encontró en botellas de zumo de manzana de la marca Odwalla. Muchos bebés y niños murieron tras consumir este zumo. La bacteria entró en las botellas porque las manzanas que se exprimieron contenían excrementos de venados de la zona y no hubo ningún tipo de pasteurización.

El grupo de riesgo comprende prácticamente a todas las personas, inmunocompetentes o no. Los niños menores de 5 años de edad con problemas de alimentación, así como los ancianos son los más susceptibles de sufrir complicaciones graves.

Entre las infecciones que puede generar se encuentran las del aparato excretor, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía.

No hay un claro tratamiento en contra de las infecciones producidas por la bacteria E. coli. El uso de antibióticos es poco eficaz y casi no se prescribe. Para la diarrea se sugiere el consumo de abundante líquido y evitar la deshidratación. Cuando una persona presenta diarrea no debe ir a trabajar o asistir a lugares públicos para evitar el contagio masivo.