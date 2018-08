Sociedad

Error médico

El ginecólogo bilbaíno demandado asegura que 'volvería a hacerlo'

Redacción

08/06/2011

En la primera sesión de la vista oral del procedimiento en el que los padres exigen 3 millones de euros a un ginecólogo, ya que le responsabilizan de la discapacidad de su hijo.

El ginecólogo a quien unos padres piden 3 millones de euros de indemnización por su intervención en el nacimiento de su hijo que padece parálisis cerebral ha dicho en el juicio que si hoy se le presentara un parto como el de aquel día, procedería de la misma manera.



En la primera sesión de la vista oral de la demanda, presentada por la familia de un niño de siete años como compensación por la discapacidad que sufre el menor, el médico ha asegurado que el proceso del parto fue "totalmente normal" hasta el momento del expulsivo, cuando se produjo una desaceleración brusca del pulso del feto, por lo que decidió ayudarse de una ventosa para sacar al niño.



Ha asegurado que aquel 13 de septiembre de 2003 llegó a la clínica San Sebastián, de Bilbao, cuando le avisó la matrona de que la parturienta ya había completado la dilatación, hacia las 01:50 horas, y no tuvo "noción de que fuera una urgencia", hasta que advirtió que el feto no recuperaba el ritmo cardiaco y optó "por lo más rápido", ya que realizar una cesárea hubiera supuesto perder "hasta 45 minutos", ha asegurado.



El niño nació a las 02:50 horas, con 3.490 kilos, "en parada" cardiorespiratoria, según ha explicado ante la Sala la pediatra que le atendió y que tuvo que realizarle maniobras de reanimación para que recuperar el latido, así como intubarle porque no tenía respiración espontánea.



Ni la pediatra ni la matrona presentes en el paritorio pudieron describir cómo fueron ni cuánto duraron las maniobras del ginecólogo con la ventosa, si bien esta última ha constado que el niño "tuvo dificultad para nacer" en un "expulsivo prolongado" y que salió "deprimido".



Una UVI móvil trasladó al pequeño al Hospital de Basurto "porque la clínica San Sebastián no tiene los medios adecuados" de neonatología y allí "solo se puede estabilizar a los niños que nacen con problemas para trasladarlos" al centro de Osakidetza, como ha explicado la pediatra.



Después de pasar los primeros, los neonatólogos concluyeron que el niño sufría "una encefalopatía hipoxica isquémica por asfixia".

Con el tiempo, esa lesión cerebral ha afectado al estado de salud del menor, que necesitará rehabilitación durante todo su crecimiento, según ha indicado la experta en ortopedia infantil del Hospital de Cruces, que no descarta que además necesite ser operado.



Ha descrito que el niño "sufre contracciones musculares incontroladas" que causan "deformidades" y "se cae con frecuencia".



Una psicóloga y una fisioterapeuta que ayudan al pequeño en el colegio han explicado que acude al centro con silla de ruedas, no es capaz de acudir solo al baño, ni de atarse los botones, no se le entiende bien al hablar, babea y, aunque va mejorando su funcionalidad, no se atreven a augurar "hasta dónde va a llegar".