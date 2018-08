Sociedad

Jornada de protestas

El 15-M toma hoy las calles con movilizaciones en toda España

Redacción

19/06/2011

En Bilbao, la manifestación comienza a las 18:00 horas en el Sagrado Corazón. En Donostia, Vitoria y Pamplona el inicio de las protestas está previsto para las 19:00 horas.

El movimiento 15-M vuelve a tomar hoy las calles de las principales ciudades españolas para reiterar su rechazo a los bancos y los gobiernos y para mostrar su oposición al pacto del euro, con la intención de que las movilizaciones sean pacíficas y no se produzcan incidentes.

Con estas manifestaciones, los indignados pretenden que los bancos y los gobiernos escuchen "que no están de acuerdo con las medidas y recortes que han tomado", según la convocatoria enviada a los medios de comunicación.

En Bilbao, la manifestación comenzará a las 18:00 horas y partirá del Sagrado Corazón para terminar en el Arriaga tras pasar por Moyua, Plaza Circular y Ayuntamiento.

En Donostia, Vitoria e Iruña los actos de protesta comenzarán a las 19:00 horas. El Boulevard será el punto de partida para los que acudan a la capital guipuzcoana, mientras que en Vitoria se reunirán en la plaza de la Virgen Blanca y en Iruña lo harán en la Plaza del Castillo.

Lo mismo ocurrirá en las principales ciudades españolas, donde las manifestaciones tendrán lugar por la tarde y se sucederán las protestas con lemas como "no más recortes sociales", "no a la corrupción" o "no somos mercancía en manos de políticos y banqueros", entre otros.

En Madrid, seis marchas han partido por la mañana desde diferentes puntos para confluir alrededor de las 14:00 horas en la Plaza de Neptuno, como destino final y con un amplio dispositivo policial de control y prevención.







Protestas de carácter pacífico



Los organizadores han insistido en que las protestas, que prevén sean masivas, son de carácter pacífico e intentarán abortar cualquier conato de incidente.



El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó el pasado viernes que si las concentraciones se desarrollan pacíficamente se actuará con prudencia y que "si alguien lo quiere hacer mal" se recurrirá a la firmeza.