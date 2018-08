Sociedad

Incidentes del 15-J

Puig pide un rechazo claro contra la violencia de 'guerrillas urbanas'

Redacción

23/06/2011

El conseller de Interior ha advertido que en Barcelona ya hace tiempo que se han "incrustado" grupos violentos que actúan como una "guerrilla urbana" con objetivos "lúdicos y políticos".

El conseller de Interior, Felip Puig, ha pedido hoy un rechazo "claro y decidido" contra la violencia de las "guerrillas urbanas", ya que considera que estos grupos se han sentido a veces amparados y se han creído con "impunidad total" para actuar, como cree que ocurrió con el cerco al Parlament del 15-J.



En una comparecencia en el Parlament, Puig ha advertido que en Barcelona ya hace tiempo que se han "incrustado" grupos violentos que actúan como una "guerrilla urbana" con objetivos "lúdicos y políticos" y ha lamentado que no siempre han contado con el "rechazo necesario", pese a que en Cataluña "la violencia no tiene apoyo".



En este sentido, ha recordado que tras la operación para limpiar la plaza de Cataluña -el pasado 27-M-, ya dijo que escondidos en el movimiento de ''indignados'' había grupos violentos y no se le creyó y se culpó de la violencia a la policía, por lo que cree que, al contar con el "amparo social", los violentos se sintieron con "impunidad total" para cruzar las "líneas rojas" en el cerco al Parlament.



Puig ha indicado que considera que los ''indignados'' pacíficos que estaban cercando al Parlament y veían que había grupos que actuaban con violencia tendrían que haber abandonado su protesta para "no dar cobertura a los violentos".



En este sentido, ha anunciado que pretende incrementar el número de agentes antidisturbios y potenciar la grabación de imágenes durante los dispositivos de orden público.

Durante la sesión, los grupos de PSC e ICV-EUiA han exigido la renuncia de Felip Puig como conseller de Interior, mientras que ERC y el PP catalán han censurado su gestión, si bien los populares han usado un tono mucho más moderado en sus críticas por los incidentes durante el cerco al Parlament del 15-J.

Como respuesta, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha ratificado al conseller de Interior en su cargo, dejando claro que "no habrá cambios" porque está satisfecho con su gestión del movimiento del 15M.