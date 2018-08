Sociedad

Aste Nagusia 2011

Bilboko Konpartsak reafirma su apuesta por un modelo festivo mixto

Redacción

18/07/2011

Denuncian que el Ayuntamiento mantiene "una postura de presión y de intento de mezclarnos en problemas que no son nuestros".

Representantes de Bilboko Konpartsak han abogado este sábado por "impulsar el modelo festivo" para la Aste Nagusia "reforzando la apuesta por el modelo mixto" y han lamentado el uso que desde el Ayuntamiento de la capital vizcaína se hace del "espacio público", así como las sanciones impuestas a las comparsas Kaska Gorri y Txori Barrote.

En rueda de prensa, el representante de Bilboko Konpartsak, Gari Goikoetxea, ha reconocido que el hecho de no tener a los nuevos concejales del Consistorio bilbaíno hasta finales de mayo ha prolongado la fase de contactos, pero ha matizado que "en este momento tenemos que finalizar la ronda y después cerraremos el diseño de la Aste Nagusia y lo haremos público".

"Creemos que no sólo en los contactos mantenidos con los partidos, sino también el mantenido con la nueva presidenta de la comisión de fiestas hemos compartido un diagnóstico común: la situación no puede mantenerse como hasta ahora", ha indicado Goikoetxea, al tiempo que ha señalado que "por parte del Ayuntamiento se sigue manteniendo una postura de presión y de intento de mezclarnos en problemas que no son nuestros".



Conciertos

"Pero tenemos que reconducir el funcionamiento de la comisión mixta de fiestas entre todos. Tiene que ser operativa y tiene que garantizar nuestra participación", ha expresado tras lamentar que se hayan enterado por los medios de la posibilidad de que los conciertos de la Aste Nagusia se trasladen al polideportivo de Miribilla.

"Nos preguntamos si van a seguir siendo gratuitos. Nosotros consideramos que así debe ser", han matizado.

Por último, han considerado que "no es legítimo mantener las sanciones a Kaska Gorri y Txori Barrote" ya que, en su opinión, "hay que garantizar el derecho a la libertad de expresión en el recinto festivo".