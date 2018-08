Sociedad

Bajo fianza

Libertad para el detenido por planear atentar contra la marcha laica

18/08/2011

El hombre ha asegurado ante el juez que el plan era "irreal" porque, pese a estudiar en el CSIC, no tenía acceso a sustancias peligrosas.

El juez ha dejado en libertad, con la obligación de comparecer dos veces al día en comisaría, al joven mexicano José Alvano Pérez Bautista, detenido el pasado martes en Madrid, acusado de querer atentar contra quienes asistieran a la manifestación celebrada ayer en protesta por la visita del Papa.

El juez ha imputado al joven un delito de amenazas contra un colectivo social, así como la obligación de que realice comparecencias judiciales dos veces al día (mañana y tarde), la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la fijación de un domicilio y un número de contacto.

Pérez Bautista ha alegado que todo se trató de "una broma, una ficción y una invención", según ha indicado su abogado, Antonio Ortiz. "No tenía intención de realizar ningún ataque porque no tenía acceso a ninguna sustancia. El plan no existe, era irreal", ha añadido el letrado.

Según recoge el auto, Pérez Bautista ha reconocido ser el autor de los mensajes emitidos entre los pasados días 9 y 11 a través del diario digital "La voz libre", donde, bajo el nick de "BAGMAN 69", había dejado mensajes como el siguiente: "Esta es mi lucha. A matar maricones y cualquier aberración antihumana durante sus manifestaciones en contra de la Iglesia católica".

"Soy trabajador de una importante industria farmacéutica en Madrid y puedo hacerme con suficientes sustancias peligrosas para boicotear las protestas antipapa", añadía en sus amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la Policía a través de la colaboración ciudadana.

El detenido ha reconocido ante el juez que decidió escribir esos mensajes pero ha dicho que los considera "una broma" y que lo hizo porque pensó que "así lograría frenar las adhesiones a la manifestación -que se celebró ayer por la tarde- y los comentarios favorables a la misma".