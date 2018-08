Sociedad

Protesta por la incineradora

Decenas de personas piden paralizar la incineradora en Gipuzkoa

Redacción

11/09/2011

Encabezados por una pancarta con el lema "No a la incineración. Moratoria", los participantes han repartido información a favor de la recogida selectiva de residuos.

Una cadena humana formada por varias decenas de personas ha reclamado este mediodía en San Sebastián la paralización de la construcción de la planta incineradora prevista en el barrio donostiarra de Zubieta.



Los participantes, convocados por la Coordinadora Antiincineración de Gipuzkoa, se han reunido en los jardines de Alderdi Eder a las 11:30 horas, media hora antes del inicio de la segunda jornada de regatas que se celebra hoy, 11 de septiembre en la capital donostiarra.



En este punto, miembros de la organización han colocado unos paneles informativos y han repartido trípticos con información sobre los perjuicios de la incineración y en favor de la recogida selectiva de residuos.



A continuación, los congregados, entre los que se encontraban dirigentes de la izquierda abertzale y de Ezker Batua, han bajado a la playa de La Concha por la rampa más próxima a los jardines de Alderdi Eder, encabezados por una gran pancarta con la frase en euskera "No a la incineración. Moratoria".



La portavoz de la Coordinadora Antiincineración de Gipuzkoa, Maria Luisa Sánchez, ha asegurado que los cambios registrados en las principales instituciones del territorio, tras la victoria de la coalición Bildu en las pasadas elecciones municipales y forales, hace que las colectivos contrarios a la incineradora tengan "más esperanzas para que la moratoria" en la construcción de esta infraestructura "salga para adelante".



Sánchez ha aclarado no obstante que esto "tiene que conllevar que las obras se paralicen" y "aprovechar el tiempo de la moratoria para comenzar a implantar el sistema de recogida de residuos puerta a puerta en el resto de pueblos de Gipuzkoa, de forma que la incineradora no tenga alimento para funcionar y demostrar así que no es necesaria".