Ayuntamiento de Bilbao

La Junta de Portavoces 'rechaza y condena' los incidentes de Kukutza

Redacción

24/09/2011

Bildu se ha abstenido porque en el texto no hay "ninguna alusión a la responsabilidad del alcalde en la gestión". La declaración de condena a los incidentes ha contado con el apoyo de PNV, PSE y PP.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado en sesión extraordinaria, con los votos a favor de PNV, PSE y PP, una declaración de "condena y rechazo" ante los incidentes acaecidos en Bilbao con motivo del derribo del gaztetxe de Kukutza del barrio de Rekalde.

Según ha informado el alcalde de la capital, Iñaki Azkuna, en la declaración, se solicita asimismo al colectivo Kukutza que "se desmarque y condene todos los actos de violencia que se están produciendo en Bilbao".

En su segundo punto se muestra "todo el apoyo y solidaridad a los vecinos de Rekalde, a comerciantes y hosteleros que sufren la violencia ataques y destrozos. Asimismo, se muestra solidaridad también con "las personas y organizaciones que están siendo atacadas y amenazadas durante los últimos días".



Bildu: "Los hechos son graves, gravísimos"

Por su parte, el portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, Txema Azkuenaga, ha señalado que el rechazo de su formación a firmar la declaración de condena se debe a que "no comparte la lectura de los hechos" al no hacerse "ninguna alusión a la responsabilidad que tiene la alcaldía en la gestión del tema". Asimismo, ha denunciado la violencia de la Ertzaintza y le ha pedido proporcionalidad.

En declaraciones a los medios, el representante de Bildu, que ha calificado los hechos acaecidos de "graves, gravísimos", ha reconocido que "se nos ha proporcionado el texto" y Bildu "no tenía conocimiento previo de ninguno de estos puntos". "Allí no era una minoría la que protestaba y estaba enrabietada, sino que eran miles de bilbaínos los que se han dejado ver", ha señalado, para añadir que "Bildu no está detrás de este movimiento".

"Bildu apoya lo que cree que debe apoyar y anima a Kukutza a que sigan creando su proyecto; por eso fuimos allí vimos muchas cosas que ninguno de los que han estado en la Junta de Portavoces han podido ver", ha señalado.



Balance de daños

Según ha informado el alcalde, durante la noche de este viernes y madrugada de sábado se han volcado un total de 600 contenedores, otros 57 han sido quemados o sufren daños. Asimismo, cinco vehículos particulares han resultado quemados, mientras que han sufrido daños los batzokis de Casco Viejo y Rekalde y varios ediles y sus familiares han sido amenazados en sus domicilios.

Además, Azkuna ha mostrado su "apoyo" a la actuación de la Ertzaintza ya que "no fue allí en un viaje de placer sino ordenada y mandada por un juez y ha cumplido con su deber".