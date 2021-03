28/03/2021 13:55 Sociedad AEK Korrika de 2022 se desarrollará entre el 31 de marzo y el 10 de abril E. L. | EiTB Media Miles de ciudadanos se han congregado este domingo al mismo tiempo en 80 lugares de Euskal Herria, para sacar el testigo a la calle el día en el que hubiese finalizado Korrika. Escuchar la página Escuchar la página

AEK tiene la intención de recuperar Korrika en 2022. Por ello, trabaja para que el próximo año se pueda celebrar el evento. El objetivo es organizar y realizar el recorrido del 31 de marzo al 10 de abril de 2022.

En ese sentido, miles de ciudadanos se han congregado este domingo al mismo tiempo en 80 lugares de Euskal Herria, para sacar el testigo a la calle el día en el que hubiese terminado Korrika, bajo el lema "Bultza euskaltegiak! Bultza euskara!".

No han escogido el día de hoy por casualidad, ya que "si no hubiéramos tenido que retrasar Korrika, hubiera concluido hoy mismo, pero la difícil situación que hemos vivido el último año no nos ha permitido realizar la iniciativa más importante en favor del euskera", han recordado en una nota.

Korrika fue aplazada, pero no suspendida y, además, han recalcado que "todavía sigue siendo imprescindible llevar a cabo la alocada y maravillosa idea que surgió hace 40 años". Por ello, AEK trabaja para que el próximo año se pueda celebrar el evento. El objetivo realizar el recorrido del 31 de marzo al 10 de abril de 2022.

Según ha resaltado AEK, los euskaltegis ya tienen a su espalda una trayectoria de más de medio siglo, y "felices, hemos de decir que con consecuencias fructíferas"; ya que el euskera ha ganado muchos hablantes las últimas décadas, muchos de los cuales han salido de los euskaltegis.

En pandemia también, respetando las medidas sanitarias, los euskaltegis continúan impartiendo sus cursos. Así, AEK ha querido alabar "el esfuerzo este año también de profesores y alumnos en los euskaltegis". En Euskal Herria y otros muchos lugares del mundo, más de 40 000 personas completan este año su camino para poder comunicarse en euskera.

A pesar de todo, "está claro que todavía queda un largo camino por realizar: el 55 % de los ciudadanos vascos son castellanoparlantes, y en consecuencia, todos los euskaltegis son necesarios si soñamos con una sociedad euskaldun", han reconocido.

"Necesitamos euskaltegis solventes, para poder dar la oportunidad de estudiar euskera a ciudadanos de toda Euskal Herria en las mejores condiciones", han agregado. En palabras de AEK, "para eso, necesariamente, las instituciones de la CAV, Navarra e Ipar Euskal Herria tienen que dar un impulso estratégico al sector".

Sin embargo, AEK ha concluido que el euskera necesita del pueblo. "A la hora de estimular la euskaldunización de adultos e impulsar los euskaltegis, todos podemos hacer nuestra aportación: utilizando y prestigiando el euskera a diario, cada vez que tengamos ocasión, animando a la gente a acudir a los euskaltegis, impulsando campañas de matriculación, mostrando el deseo de vivir en euskera…", ha explicado.