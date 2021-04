21/04/2021 16:48 Sociedad MIGRACIÓN Irungo Harrera Sarea cree que el hombre fallecido en Irun era migrante en tránsito O. P. | EITB MEDIA La Mesa Interinstitucional de Acogida de Migrantes ha desactivado el plan de contingencia puesto en marcha en marzo, al ver que las cifras de migración han vuelto a ser "las habituales". Escuchar la página Escuchar la página

Irungo Harrera Sarea ha manifestado que la muerte del hombre de origen eritreo que se quitó la vida el domingo no es "un suceso fortuito y descontextualizado". Según han declarado hoy en rueda de prensa, las investigaciones que ha llevado a cabo la asociación tras la muerte del joven, han revelado que "ni en Irun ni alrededores existe ningún tipo de registro suyo, no estaba empadronado, ni tenía ningún documento de residencia. No hizo uso de ningún servicio municipal y la comunidad eritrea de Irún no lo conocía. Nos encontramos ante un fantasma", han dicho. Por ello, Irungo Harrera Sarea cree que el hombre era un migrante en tránsito y que probablemente decidió quitarse la vida como consecuencia de las "nefastas prácticas contra el fenómeno migratorio y contra las persona".

Han dado a conocer su hipótesis, basada en su experiencia: "se trataba de un joven que probablemente entró en Europa por Italia, dado su país de origen. Que muy probablemente trató de llegar a Francia o Alemania. Que no pudo asentarse en ningún lugar y deambuló por Europa, como otras tantas personas migrantes. Que en un momento dado llegaría a Irún para pasar a Francia. Incluso que podría haberlo conseguido, siendo detenido por Francia y expulsado ilegalmente, una o varias veces. Y que finalmente, ante la desesperación, optó por acabar con semejante hostigamiento. Hostigamiento a que son sometidas las personas migrantes desde el mismo momento que comienzan viaje y en todas las etapas que transitan. Hostigamiento que a menudo acaba en muerte".

Por todo ello, han requerido al Gobierno Vasco, a las Diputaciones y ayuntamientos (miembros de la Mesa Interinstitucional para la Acogida de Migrantes) que esclarezcan lo ocurrido con la persona muerta y "faciliten su identificación, comunicación con la familia y la repatriación del cuerpo". Del mismo modo, les han pedido que trabajen "a favor de los derechos humanos y las personas" y que "dejen de esconderse tras su limitación de competencias". Les han instado a que "hagan política en las instancias pertinentes para que se revisen y amplíen los criterios restrictivos, discriminatorios e insuficientes de acogida que afectan a las personas migrantes que llegan a Irun".

Plan de contingencia desactivado

Simultáneamente y también en Irún, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presidido esta mañana la Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida urgente de Personas Migrantes en Tránsito, que se ha reunido en el edificio Gordailua de Irún. Posteriormente, la consejera y los miembros de la Mesa han visitado el centro de acogida de Hilanderas.

Según a explicado la consejera, los recursos puestos en marcha por el Gobierno Vasco han atendido desde el 1 de marzo a 1074 migrantes en tránsito; en marzo, concretamente, fueron 773 los atendidos, cifra muy superior a la habitual. No obstante, ha señalado que "ningún migrante se ha quedado sin atender, a nadie se le ha cerrado la puerta de los centros de atención y acogida". Precisamente, el descenso de la tensión de marzo y la vuelta a las cifras de atención habituales ha llevado a la Mesa Interinstitucional a desactivar el plan de contingencia puesto en marcha en marzo. En cualquier caso, indican que se podrá reanudar en cualquier momento si las circunstancias lo requieren.

Por contra, Irungo Harrera Sarea ha advertido de que este pasado mes de marzo han registrado más de 30 pernoctaciones en calle y sin acceso a ningún recurso, y vaticinan un aumento de esa cifra para abril, a pesar de que, según indican "hay dispositivos habilitados y sin ocupación completa".

Han exigido a las administraciones que "dejen de normalizar el racismo, la discriminación y la posibilidad de muerte como algo natural a las migraciones" y han llamado a la ciudadanía a unirse a la concentración que se realizará mañana, jueves 22 de abril, a las 18:00 en la Plaza San Juan.