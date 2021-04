30/04/2021 15:32 Sociedad sentencia Cinco años para el autor de la agresión que mató a José Luis Lancha eitb media El inculpado ha reconocido lo sucedido y ha admitido la condena a cinco años de prisión y la medida de catorce años de internamiento en un centro psiquiátrico. Escuchar la página Escuchar la página

Lugar de la agresión, en el barrio de Gros. Foto de archivo: EiTB Media

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a cinco años de cárcel y a 14 de internamiento en un centro psiquiátrico al hombre que en 2019 causó la muerte del vecino de Errenteria José Luis Lancha, tras agredirlo mientras paseaba por Donostia.

Estaba previsto que un tribunal del jurado enjuiciara estos hechos a partir del próximo lunes, aunque con anterioridad a la vista el inculpado ha reconocido lo sucedido y ha admitido la condena a cinco años de prisión y la medida de catorce años de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado a la enfermedad que padece, con lo que ya no será necesaria la celebración del juicio.

Inicialmente, la Fiscalía de Gipuzkoa reclamaba que se le impusieran nueve años y once meses de prisión, así como quince años de internamiento psiquiátrico por un delito de homicidio con la eximente incompleta de alteración mental. No obstante, el Ministerio Público y la acusación particular han accedido a la rebaja de la pena con la que el procesado se ha mostrado conforme.

Los hechos sucedieron el 16 de junio de 2019, cuando el fallecido José Luis Lancha caminaba por la Avenida de Ategorrieta en Donostia, donde fue abordado por el procesado, quien le hizo un comentario. Cuando Lancha le pidió que no le siguiera más, el encausado le propinó varios puñetazos hasta que cayó al suelo y se golpeó la parte posterior de la cabeza con el asfalto.

Tras la agresión, el procesado se alejó del lugar y la víctima, de 61 años, fue trasladada al hospital, donde permaneció en coma hasta que falleció el 17 de junio a consecuencia de las lesiones provocadas por la agresión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el inculpado ha sido examinado por médicos forenses especializados en psiquiatría, que han concluido que padece "un trastorno por consumo de alcohol", así como "un trastorno por consumo de cannabis" y "un trastorno psicótico crónico con tendencia a reacciones violentas sin reflexión que suponen peligrosidad para terceros".

Asimismo, los expertos han considerado que "existe una relación entre dicha patología y el delito cometido, siendo posible establecer una afectación moderada-grave de sus facultades intelectivas y volitivas" en relación con lo sucedido.