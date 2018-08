Sociedad

Vetan y agreden en un local de Bilbao al marroquí que devolvió lotería

27/12/2011

Abdellah El Mekaoui ha denunciado haber recibido una paliza por parte de unos porteros que le impidieron la entrada "por ser moro".

Abdellah El Mekaoui, el peluquero marroquí residente en Bilbao que devolvió 400 décimos de lotería extraviados y cuyo gesto le ha valido incluso para ser uno de los protagonistas de la campaña navideña de Coca Cola, ha denunciado que los responsables de un local de la capital vizcaína le impidieron la entrada el día de Navidad "por ser moro" y que posteriormente le propinaron una paliza.

Según ha relatado el joven en el programa "Graffiti" de Radio Euskadi, él y sus amigos quisieron entrar en el Bar Ikea (sin relación con la multinacional) de la calle Ripa, pero se les prohibió la entrada por ser árabes.

Cuando estos pidieron la hoja de reclamaciones y obtuvieron un 'no' por respuesta, fueron a llamar a la Policía y en ese momento, según Abdellah, empezaron a recibir golpes y patadas. Ahora mismo tiene lesiones en el ojo y la espalda.

"Me encuentro fatal por lo que ha pasado, nunca lo he vivido, aún no lo he asimilado y no lo voy a asimilar porque no he hecho nada malo", ha lamentado ante los micrófonos de Radio Euskadi.

El portavoz de SOS Racismo, Patxi de la Fuente, ha denunciado que el veto a los árabes en establecimientos es algo "generalizado" en Bilbao. "Tenemos que cambiar algo, porque no puede ser que una ciudad que pretende ser abierta y moderna base el ocio en criterios racistas", ha aseverado.

Abdellah ha anunciado que van a presentar denuncia en el juzgado para que los dueños del local aclaren por qué no dejan entrar a marroquíes.