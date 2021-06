13/06/2021 08:33 Sociedad CORONAVIRUS El procurador de Pirineos Atlánticos pide que se investigue lo ocurrido en Biarritz EITB Media Unas 5000 personas se reunieron en el estadio Aguilera para presenciar el derbi vasco entre el Biarritz Olimpyque y el Aviron Bayonnais, y tras el partido no se respetaron las medidas sanitarias. Escuchar la página Escuchar la página

La localidad labortana de Biarritz acogía ayer el mayor grupo de gente que se ha reunido en Euskal Herria desde el inicio de la pandemia para ver el partido de rugby entre el Biarritz Olimpyque y el Aviron Bayonnais. Cerca de 5000 personas se congregaron en el estadio Aguilera, y aunque se anunció que las medidas sanitarias impuestas por la covid-19 serían estrictas, tras el final del partido no se cumplieron: no se guardó la distancia de seguridad, cientos de aficionadas y aficionados no llevaron mascarilla e introdujeron alcohol al interior del estadio. Por ello, el prefecto de los Pirineos Atlánticos ha ordenado al procurador de Baiona que abra una investigación y no se descarta la posibilidad de sancionar al Biarritz Olympique.

Según la nota remitida por el prefecto, el decreto emitido el pasado 1 de junio recogía las medidas a cumplir, y la responsabilidad de hacerlas respetar era del equipo Biarritz Olympique. Por tanto, el escrito recoge que también les correspondía aplicar las medidas de control antes y después del partido, y por ello, pide que se investigue lo ocurrido y se estudien posibles sanciones.

Las personas que acudieron como público al derbi vasco presentaron un certificado de vacunación o, en su defecto, una prueba de diagnóstico de la covid-19 negativa. Además, las aficiones de Baiona y Biarritz tenían sendas zonas restringidas para ver el partido. Aunque las normas de seguridad eran claras, no se cumplieron del todo, y se pudo ver a mucha gente sin mascarilla, sobre todo al final del partido.

La Prefectura prohibió emitir la retransmisión del partido en los bares, y el juzgado de Pau le dio la razón, rechazando el recurso de los hosteleros. Por lo tanto, las personas que no contaban con una entrada tuvieron que disfrutar del partido en sus casas. En cuanto a las medidas de seguridad en las calles, estaba prohibido beber alcohol en la vía pública a partir de las 16:00 de la tarde.

Cabe recordar que en Ipar Euskal Herria el proceso de vacunación está avanzado, ya que cualquier persona mayor de edad puede solicitar que le inoculen la vacuna contra la covid-19. Además, a partir del 15 de junio, comenzarán a vacunar a adolescentes de entre 12 y 18 años. Las medidas restrictivas también son más severas que en Hegoalde: acaban de abrir el interior de los bares y tienen toque de queda a las 23:00 horas.

Biarritz Olympique, ganador

Biarritz Olympique será quien milite la próxima temporada en la liga Top14, la máxima categoría del rugby francés, mientras que el Aviron Bayonnais desciende a la segunda división o ProD2 tras caer derrotado en el estadio de Aguilera en la tanda de lanzamientos a palos una vez que la prórroga hubiese finalizado con un empate a 6.