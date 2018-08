Sociedad

Anonymous publica datos privados de Sinde, Wert o Bisbal, entre otros

Redacción

29/01/2012

Anonymous ha publicado en su blog datos particulares de partidarios de la "Ley Sinde" que afectan a la propia Sinde, al actual ministro de cultura, Carlos Bardem y David Bisbal, entreo otros.

La ex ministra de cultrua, Ángeles González-Sinde.Foto: Efe

El movimiento Anonymous ha publicado en su blog datos particulares, con teléfonos y domicilios, de personajes públicos partidarios de la "Ley Sinde", que afectan, entre otros, al actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert, y a su antecesora en el cargo, Ángeles González-Sinde.



El blog de los "hacktivistas" de Anonymous advierte, tras dar numerosos datos particulares, de que la información facilitada es "sólo una pequeña parte" de toda la que disponen "almacenada en lugares seguros".



"Hemos creído correcto no publicar datos de personas no relacionadas con la ley Sinde/Wert", añade el blog, en el que se advierte de que si en un futuro dichas personas "cambian de posición o hacen algo" que ellos crean "merecedor de castigo", toda su "ira caerá sobre ellos. Expect us!".



Entre los datos personales aireados por el colectivo, destacan por su detalle exhaustivo los relativos a González-Sinde, de la que se incluyen correos electrónicos, fotos de la fachada de su casa y varios teléfonos móviles y fijos, así como información privada sobre diferentes familiares.



Del actual ministro, José Ignacio Wert, Anonymous también ofrece una pormenorizada descripción de sus datos personales, al igual que de familiares, como alguno de sus hermanos. Se incluyen datos privados de artistas como Carlos Bardem, David Bisbal o Chus Gutiérrez, productoras de cine que apoyan la Ley Sinde, políticos como Carmen Alborch y escritores como Vicente Molina Foix, entre otros.



Anonymous, tal y como hicieron el pasado año, ha convocado una manifestación protesta en la Gala de los Goya, el próximo 19 de febrero, a la que invitan a acudir "una hora antes" provistos de su característica careta.