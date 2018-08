Sociedad

Ayudas sociales

7.000 perceptores de RGI permanecen ilocalizables, según Zabaleta

Redacción

06/02/2012

La Consejera ha reconocido que, si esta situación persiste, estas personas pueden llegar a perder la prestación de forma cautelar. En Vitoria, serán dadas de baja en el padrón.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha informado de lapor ahora ade la renta de garantía de ingresos (RGI) y ha reconocido que si esta situación persiste estas personas pueden llegar a perder la prestación de forma cautelar.

Zabaleta ha asegurado que serán "garantistas" y cumplirán todas las recomendaciones del Ararteko. El ararteko Iñigo Lamarka demandó hace varias semanas al Gobierno Vasco que cuando detecte una irregularidad en la concesión de de la RGI aplique una "suspensión cautelar" y no definitiva como hasta ahora, y consideró necesario que el afectado puedan presentar alegaciones.

Lanbide envió por correo certificado una carta a los 56.000 perceptores y 7.000 fueron devueltas. Estas personas van a seguir cobrando por ahora la RGI mientras el Servicio Vasco de Empleo vuelve a intentar contactar con ellos a través de una segunda misiva en la que, además, se les citará para una entrevista con el fin de actualizar su expediente.

"El único riesgo que pueden tener las personas es cuando no cumplan los requisitos que establece la ley. Lo que se ha detectado son 7.000 cartas que han sido devueltas y ahora toca investigar cuál es la razón y, desde luego, ponernos en contacto con esas personas", ha explicado la consejera.

Zabaleta ha insistido en que el procedimiento es "absolutamente garantista" y nadie va a dejar de cobrar la RGI si cumple los requisitos. El problema es que la normativa vigente establece con claridad que los ciudadanos que perciben la renta de garantía de ingresos deben estar localizables con el objetivo de que puedan responder a posibles ofertas de empleo o formación.

Tras indicar que la gestión pública "requiere control y verificación de los datos" de los perceptores, ha sostenido que "algo está mal" cuando no se puede localizar a esas 7.000 personas, aunque ha dejado claro que no tendrá consecuencias inmediatas. "Por ahora no supone nada y continuará adelante el procedimiento administrativo".

"El siguiente paso es volver a citarles a una entrevista para adecuar sus expedientes a la realidad y en caso de que nos e produzca entonces será cuando se procederá ", ha concluido.

El Ayuntamiento de Vitoria les dará de baja en el padrón



El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha anunciado que el Ayuntamiento de la capital alavesa iniciará los procedimientos para dar de baja en el padrón municipal a aquellos perceptores de ayudas sociales que no sean localizados donde residen oficialmente, tras haberles enviado tres veces la notificación pertinente por parte del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Maroto ha considerado esta situación como un "fraude con todas las letras", algo que "no se puede soportar ni un solo día". El alcalde ha explicado que esta medida pretende "sacar del sistema a la gente que claramente hace fraude", ya que "no puede ser que se esté pagando una ayuda social a una persona que no vive aquí, impidiendo que otra pueda tener acceso a ella".