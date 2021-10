Surge una nueva boca en el volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias Involcan ha confirmado la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura generada por la erupción del volcán de La Palma, el quinto que ahora permanece activo. Se suma así a las dos nuevas bocas que surgieron en la madrugada del viernes.

Los científicos han iniciado los trabajos de monitorización y vigilancia de esta nueva boca eruptiva, y continúan los trabajos de vigilancia de la nueva colada y de los centros de emisión surgidos en el día de ayer.

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha ordenado el confinamiento de nuevos barrios en La Palma por el emperamiento de la calidad del aire, sumando 3.500 personas más confinadas. Ahora, el viento dirige las emisiones de azufre directamente a zonas pobladas y, además, una de las nuevas coladas se está desmarcando del camino, afectando a más viviendas. Hasta el momento, las viviendas afectadas suman más de 1.000.

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL @UOBFlightLab @unipa_it pic.twitter.com/q65T157fUg