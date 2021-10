Los periodistas Maria Ressa y Dmitri Muratov, premio Nobel de la Paz 2021

La periodista filipina Maria Ressa y el ruso Dmitri Muratov han sido reconocidos este viernes con el premio Nobel de la Paz que concede cada año el Comité Noruego, por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión y, por extensión, la democracia y la paz.

El jurado ha reconocido su "lucha valiente" tanto en Filipinas como en Rusia, pero también los ha descrito como un ejemplo de los periodistas que defienden la libertad de prensa en "condiciones cada vez más adversas".

Para este año se habían presentado un total de 329 candidaturas --234 individuos y 95 organizaciones--, la tercera mayor cifra de la historia.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT