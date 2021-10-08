08/10/2021
19:54
Sociedad
Festival de Arquitectura
Open House Bilbao 2021: Lista de edificios que se podrán visitar
EITB Media
La capital vizcaína acogerá el festival de arquitectura los días 16 y 17 de octubre.
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El Azkuna Zentroa, uno de los edificios que se podrán visitar
Lista de edificios, talleres y visitas guiadas para el festival arquitectónico Open House Bilbao 2021, que se celebrará el 16 y 17 de octubre.
TALUD DE JESÚS GALINDEZ
DIRECCIÓN: Jesús Galindez etorbidea, 26
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, Cerrado / DOMINGO, 10:00-14:30
PARQUE DE AMETZOLA
DIRECCIÓN: Ametzola Parkea
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00
MUSEO ARTE SACRO
PUNTO DE ENCUENTRO: Encarnacion Plaza, 9B
HORARIO: SÁBADO, 12:30 (cast)
EKOOS HOSTEL
DIRECCIÓN: Bruno Mauricio Zabala Kalea, 15
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-19:00
ESTACIÓN DE METRO DE SARRIKO
DIRECCIÓN: Plaza Ibarrekolanda
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 15:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-15:00
LAS ESCUELAS HIGIENISTAS
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Corazón de María
HORARIO: SÁBADO, 18:00 (cast)
ESTACIÓN DE BOMBEO DE ELORRIETA
DIRECCIÓN: Avenida Lehendakari Aguirre 182
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:30
FRENTE MARÍTIMO DE ELORRIETA
DIRECCIÓN: Zarandoa etorbidea, 23
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:30
CENTRO MUNICIPAL CASTAÑOS
DIRECCIÓN: Calle Castaños, 11
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado
FRONTÓN BIZKAIA
DIRECCIÓN: Calle Luis de Castresana, 2
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 15:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-15:00
MUSEO DE BELLAS ARTES
DIRECCIÓN: Plaza Museo, 2
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00 - 20:00 / DOMINGO, 10:00 - 15:00
VISITA AUTOR/A: OKE
PUNTO DE ENCUENTRO: Catalina Gibaja Kalea, 10 (Ortuella)
HORARIO: SÁBADO, 17:00 (cast)
TALLER FAMILIAR RAÍCES
PUNTO DE ENCUENTRO: Campa de Los Ingleses, Plaza de la República de Abando
HORARIO:SÁBADO, 11:00-14:00/16:00-19:00 (cast/eus)
LOS TALLERES SON FAMILIARES Y SE DEBERÁ INSCRIBIR UN ADULTO CON LOS MENORES. LA EDAD MÍNIMA DE PARTICIPACIÓN SERÁ DE 4 AÑOS
VIVIENDAS DE MINA DEL MORRO
DIRECCIÓN: Ortutxueta, 10
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00
VILLA MARÍA
DIRECCIÓN: Calle Ibáñez de Bilbao, 24
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-18:00 / DOMINGO, Cerrado
BETA II – ASFABRIK
DIRECCIÓN: Olagorta Kalea, 26
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado
PARQUE DOÑA CASILDA ITURRIZAR
DIRECCIÓN: Museo plaza, 2
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-15:00
VISITA AUTOR/A: PASEO MARÍTIMO DE ELORRIETA
PUNTO DE ENCUENTRO: Próximamente
HORARIO:DOMINGO, 17:00 (cast)
ITSASMUSEUM
DIRECCIÓN: Muelle Ramón de la Sota, 1
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 11:0-19:00 / DOMINGO, 11:00-19:00
ARQUITECTURA A PEDALES
PUNTO DE ENCUENTRO: Calle Vilarías 1 (junto al Muelle de la Ripa)
HORARIO:SÁBADO, 11:00 (cast)
SÁBADO, 11:30 (EUS)
DOMINGO, 11:00 (cast)
PARA ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO QUE TRAIGAS TU BICI PARA QUE PEDALEEMOS DE MANERA CÓMODA Y SEGURA
ESTACIÓN DE AMETZOLA
DIRECCIÓN: Gordoniz kalea, s/n
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00
CASAS DE LA CAVA
DIRECCIÓN: Avenida Universidades, 10
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-18:00 / DOMINGO, 10:00-18:00
IGLESIA MIRIBILLA
DIRECCIÓN: Avenida Askatasuna, 11
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 15:00-20:00 / DOMINGO, 15:00-19:00
PABELLÓN FESA-ERCROS
DIRECCIÓN: Vega de Tapia 8, Barakaldo
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-14:00/16:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado
ITINERARIO: DE LO URBANO A LO NATURAL
PUNTO DE ENCUENTRO: Quiosco del Arenal
HORARIO: SÁBADO, 11:00h (cast)
DOMINGO, 11:00h (eus)
JESUITAS DE INDAUTXU
DIRECCIÓN: Doctor Areilza, 32
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado
VISITA AUTOR/A: ANTIGUO HORNO DE SIDERITA
PUNTO DE ENCUENTRO: Golifar, 30 (Ortuella)
HORARIO: SÁBADO, 11:00 (cast)
CAMPO VOLANTÍN
DIRECCIÓN: Campo Volantin, 37
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-19:00
EDIFICIO PAPELERA – KUNSTHAL
DIRECCIÓN: Ribera de Deustu, 17
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00
ABANDOIBARRA
DIRECCIÓN: Avenida Abandoibarra, 3
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-14:00 / 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00
VISITA SINGULAR LABORATORIO DE ULTRA ALTA TENSIÓN ARTECHE
PUNTO DE ENCUENTRO: Derio bidea, 28 (Munguia)
HORARIO: SÁBADO, 10:00 – 14:00 (cast)
CENTRO MUNICIPAL ABANDO
DIRECCIÓN: Barraincua Kalea, 5
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado
VISITAS 360º: VIVIENDAS POSTPANDEMIA
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza Zumárraga, Solokoetxe
HORARIO: DOMINGO, 12:00 (cast)
ESTACIÓN DE MIRIBILLA
DIRECCIÓN: Calle Santiago de Compostela, 12
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, Cerrado / DOMINGO, 10:00-19:00
AZKUNA ZENTROA
DIRECCIÓN: Plaza Arriquíbar, 4
HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 11:00-15:00 / DOMINGO, 11:00-15:00