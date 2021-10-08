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08/10/2021

19:54

Sociedad

Festival de Arquitectura

Open House Bilbao 2021: Lista de edificios que se podrán visitar

EITB Media

La capital vizcaína acogerá el festival de arquitectura los días 16 y 17 de octubre.

  • El Azkuna Zentroa, uno de los edificios que se podrán visitar

    El Azkuna Zentroa, uno de los edificios que se podrán visitar

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Lista de edificios, talleres y visitas guiadas para el festival arquitectónico Open House Bilbao 2021, que se celebrará el 16 y 17 de octubre.

TALUD DE JESÚS GALINDEZ

DIRECCIÓN: Jesús Galindez etorbidea, 26

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, Cerrado / DOMINGO, 10:00-14:30

 

PARQUE DE AMETZOLA

DIRECCIÓN: Ametzola Parkea

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00

 

MUSEO ARTE SACRO

PUNTO DE ENCUENTRO: Encarnacion Plaza, 9B

HORARIO: SÁBADO, 12:30 (cast)

 

EKOOS HOSTEL

DIRECCIÓN: Bruno Mauricio Zabala Kalea, 15

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-19:00

 

ESTACIÓN DE METRO DE SARRIKO

DIRECCIÓN: Plaza Ibarrekolanda

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 15:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-15:00

 

LAS ESCUELAS HIGIENISTAS

PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza del Corazón de María

HORARIO: SÁBADO, 18:00 (cast)

ESTACIÓN DE BOMBEO DE ELORRIETA

DIRECCIÓN: Avenida Lehendakari Aguirre 182

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:30

 

FRENTE MARÍTIMO DE ELORRIETA

DIRECCIÓN: Zarandoa etorbidea, 23

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:30

 

CENTRO MUNICIPAL CASTAÑOS

DIRECCIÓN: Calle Castaños, 11

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado

 

FRONTÓN BIZKAIA

DIRECCIÓN: Calle Luis de Castresana, 2

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 15:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-15:00

 

MUSEO DE BELLAS ARTES

DIRECCIÓN: Plaza Museo, 2

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00 - 20:00 / DOMINGO, 10:00 - 15:00

  

VISITA AUTOR/A: OKE

PUNTO DE ENCUENTRO: Catalina Gibaja Kalea, 10 (Ortuella)

HORARIO: SÁBADO, 17:00 (cast)

TALLER FAMILIAR RAÍCES

PUNTO DE ENCUENTRO: Campa de Los Ingleses, Plaza de la República de Abando

HORARIO:SÁBADO, 11:00-14:00/16:00-19:00 (cast/eus)

LOS TALLERES SON FAMILIARES Y SE DEBERÁ INSCRIBIR UN ADULTO CON LOS MENORES. LA EDAD MÍNIMA DE PARTICIPACIÓN SERÁ DE 4 AÑOS

 

VIVIENDAS DE MINA DEL MORRO

DIRECCIÓN: Ortutxueta, 10

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00

VILLA MARÍA

DIRECCIÓN: Calle Ibáñez de Bilbao, 24

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-18:00 / DOMINGO, Cerrado

BETA II – ASFABRIK

DIRECCIÓN: Olagorta Kalea, 26

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado

 

PARQUE DOÑA CASILDA ITURRIZAR

DIRECCIÓN: Museo plaza, 2

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-15:00

 

VISITA AUTOR/A: PASEO MARÍTIMO DE ELORRIETA

PUNTO DE ENCUENTRO: Próximamente

HORARIO:DOMINGO, 17:00 (cast)

 

ITSASMUSEUM

DIRECCIÓN: Muelle Ramón de la Sota, 1

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 11:0-19:00 / DOMINGO, 11:00-19:00

 

ARQUITECTURA A PEDALES

PUNTO DE ENCUENTRO: Calle Vilarías 1 (junto al Muelle de la Ripa)

HORARIO:SÁBADO, 11:00 (cast)

SÁBADO, 11:30 (EUS)

DOMINGO, 11:00 (cast)

PARA ESTA ACTIVIDAD SERÁ NECESARIO QUE TRAIGAS TU BICI PARA QUE PEDALEEMOS DE MANERA CÓMODA Y SEGURA

 

ESTACIÓN DE AMETZOLA

DIRECCIÓN: Gordoniz kalea, s/n

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00

 

CASAS DE LA CAVA

DIRECCIÓN: Avenida Universidades, 10

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-18:00 / DOMINGO, 10:00-18:00

 

IGLESIA MIRIBILLA

DIRECCIÓN: Avenida Askatasuna, 11

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 15:00-20:00 / DOMINGO, 15:00-19:00

 

PABELLÓN FESA-ERCROS

DIRECCIÓN: Vega de Tapia 8, Barakaldo

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-14:00/16:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado

 

ITINERARIO: DE LO URBANO A LO NATURAL

PUNTO DE ENCUENTRO: Quiosco del Arenal

HORARIO: SÁBADO, 11:00h (cast)

DOMINGO, 11:00h (eus)

 

JESUITAS DE INDAUTXU

DIRECCIÓN: Doctor Areilza, 32

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado

 

VISITA AUTOR/A: ANTIGUO HORNO DE SIDERITA

PUNTO DE ENCUENTRO: Golifar, 30 (Ortuella)

HORARIO: SÁBADO, 11:00 (cast)

 

CAMPO VOLANTÍN

DIRECCIÓN: Campo Volantin, 37

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-19:00

 

EDIFICIO PAPELERA – KUNSTHAL

DIRECCIÓN: Ribera de Deustu, 17

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00

 

ABANDOIBARRA

DIRECCIÓN: Avenida Abandoibarra, 3

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-14:00 / 16:00-20:00 / DOMINGO, 10:00-14:00

 

VISITA SINGULAR LABORATORIO DE ULTRA ALTA TENSIÓN ARTECHE

PUNTO DE ENCUENTRO: Derio bidea, 28 (Munguia)

HORARIO: SÁBADO, 10:00 – 14:00 (cast)

 

CENTRO MUNICIPAL ABANDO

DIRECCIÓN: Barraincua Kalea, 5

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 10:00-20:00 / DOMINGO, Cerrado

 

VISITAS 360º: VIVIENDAS POSTPANDEMIA

PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza Zumárraga, Solokoetxe

HORARIO: DOMINGO, 12:00 (cast)

 

ESTACIÓN DE MIRIBILLA

DIRECCIÓN: Calle Santiago de Compostela, 12

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, Cerrado / DOMINGO, 10:00-19:00

 

AZKUNA ZENTROA

DIRECCIÓN: Plaza Arriquíbar, 4

HORARIO DE VISITA: SÁBADO, 11:00-15:00 / DOMINGO, 11:00-15:00

 

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