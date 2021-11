04/11/2021 12:49 Sociedad LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la ley mordaza AGENCIAS | EITB MEDIA Tras unificar posturas dentro de la coalición, PSOE y Unidas Podemos presentarán enmiendas de manera conjunta en el Congreso para culminar la derogación de la norma. Escuchar la página Escuchar la página

Una imagen de archivo de una protesta contra la ley Mordaza. Foto: EFE

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo definitivo para derogar la conocida como ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana).

Según el pacto, se reducirán las multas que se consideran excesivas y se aplicarán criterios de proporcionalidad, se permitirá grabar a agentes, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los funcionarios, y no se sancionarán manifestaciones no comunicadas que se realicen de forma pacífica sin generar desórdenes públicos.

Enrique Santiago, quien ha liderado las negociaciones por parte de Unidas Podemos sobre los cambios en dicha Ley, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que los socios de coalición cerraron ayer el marco definitivo de las enmiendas que, de forma conjunta, presentarán a la proposición de ley que impulsa el PNV.

El texto pactado recoge omitir de la ley mordaza toda referencia a las devoluciones en caliente y los socios de gobierno se remiten a abordar este asunto dentro de la normativa específica en la materia, como es el caso de la Ley de Extranjería. Fuentes de Unidas Podemos han señalado que esta fórmula de remitirse a otra legislación ha facilitado el consenso.

Tras unificar posturas dentro de la coalición, PSOE y Unidas Podemos trabajarán con el PNV para culminar la derogación de esta normativa, que data desde 2015, y que llevaba pendiente más de un año. Fue el PNV quien presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con este objetivo.

PSOE y Unidas Podemos acordaron recientemente extender hasta el 10 de noviembre el plazo para presentar enmiendas. Con ello, Santiago ha confiado en que a partir de esa fecha arranque la ponencia parlamentaria para modificar el texto.