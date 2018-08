Sociedad

Un cheque extraviado destapó la presunta trama de Anesvad

07/03/2012

Varios empleados amigos del expresidente de la ONG recibieron gratificaciones económicas y se les recompensó con vehículos por su trabajo.

El extravío de un cheque de algo más de 800 euros de uno de los trabajadores de Anesvad permitió destapar la presunta trama de desvío de fondos de la ONG.

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria personal del expresidente de Anesvad, José Luis Gamarra, que se enfrenta a 9 años de prisión por apropiación indebida, al igual que Francisco Martínez y José Miguel Sustacha, director financiero y director general de la entidad entre los años 2002 y 2006.

En la tercera sesión del juicio oral que se sigue en la Audiencia Provincial de Bizkaia, la secretaria ha explicado cómo llegó a la oficina un "cheque raro" de algo más de 800 euros que correspondía a la devolución de una compra personal realizada a través de Internet por un trabajador de la ONG. Al llegar a nombre de Anesvad se lo entregó al director financiero. No obstante, al no recibir el cheque, el empleado preguntó por él en la oficina y se descubrió que se había extraviado. "Cuando volvió a aparecer me dijeron 'Ya estás mayorcita y ya ni ves' y se vieron algunas cosas más", ha reconocido.

La secretaria ha relatado que al conocerse el robo hubo una "decepción tremenda" y se celebraron "un montón de reuniones" en las que el entonces presidente indicó a los empleados que Martínez y Sustacha ya habían devuelto las cantidades sustraídas. Ante las peticiones de que fuesen despedidos, Gamarra les indicó que la salida de dos altos directivos de una ONG "va a dar mucho de que hablar".

En la sesión de hoy han declarado como testigos hasta seis empleados del departamento de Logística de Anesvad. Todos ellos han coincidido en que iban a cobrar cheques al banco,aunque no han podido aclarar a qué cuentas estaban asignados, y queuna vez cobrados se entregaba el dinero al presidente, al director general o al director financiero en función de quien se los hubiera entregado previamente.

Regalos

Durante la vista oral se ha podido conocer cómo varios de los empleados, en su mayoría amigos personales de Gamarra, como su masajista, recibieron gratificaciones de hasta 600 euros por su trabajo. Otros recibieron préstamos y dos de ellos han reconocido que fueron premiados con vehículos.