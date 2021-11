15/11/2021 13:59 Sociedad Violencia machista El marido de Mbeugou reconoce que la mató pero dice que actuó en defensa propia Agencias | EITB Media El presunto asesino declara que fue la mujer quien entró donde él dormía con un cuchillo, aunque según ha admitido, "si se murió ha sido mi culpa". Las acusaciones piden hasta 44 años de prisión para él. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El presunto asesino de Maguette Mbeugou, durante la sesión de hoy. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Bara Mbiayee, el acusado de asesinar a cuchilladas a su pareja, la senegalesa de 25 años Maguette Mbeugou, ha reconocido que la mató, aunque ha asegurado que actuó en defensa propia.

El presunto asesino ha declarado este lunes en la vista oral que se sigue por el crimen en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia. El juicio, que se inició el viernes con la elección del jurado popular, ha continuado hoy con las peticiones provisionales de las partes y la declaración del hombre. Las acusaciones piden hasta 44 años de prisión para Mbiayee, por asesinato, abandono de menores y maltrato habitual.

El crimen tuvo lugar en el domicilio de la pareja en la calle Ollerías Bajas, en septiembre de 2018, en presencia de sus hijas de 2 y 4 años de edad. Las niñas permanecieron durante más de 24 horas solas junto al cadáver de su madre hasta que una vecina se percató de lo sucedido. La mujer denunció, hasta en dos ocasiones, por maltrato y amenazas al hombre, pero las denuncias fueron archivadas.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el hombre ha reconocido haber degollado a la mujer, aunque no puede entender cómo recibió tantas cuchilladas: "No puedo contar la pelea ni cómo murió. Si murió ha sido mi culpa. Soy culpable", ha admitido aunque no ha querido describir lo sucedido porque le cuesta contarlo y quiere "pasar página".

Según ha declarado, fue la mujer quien accedió de madrugada a la sala donde él dormía junto a las dos hijas con un cuchillo (la acusación, salvo la Fiscalía, sostiene justo lo contrario).

Asimismo, Mbiayee ha manifestado que cuando al día siguiente se marchó del piso, abandonando a las dos menores y al cadáver, era consciente de que su mujer estaba muerta.

En cuanto a la relación que tenía con la víctima, ha rechazado que ella quisiera separarse de él y que la relación tenía ratos "buenos y malos", pero "no pensaba que llegaría esto hasta donde ha llegado".

Hasta 44 años de prisión



Antes de la declaración, las partes han presentado sus peticiones provisionales. Las acusaciones (son cuatro, en total) han diferido en sus escritos, y han solicitado hasta 44 años de prisión para el acusado.

La petición más alta corresponde al Ayuntamiento de Bilbao, quien acusa al hombre de asesinato, abandono de menores y lesiones psicológicas, y maltrato habitual a la mujer. Asimismo, pide una indemnización de un millón de euros para la familia de la víctima.

La acusación particular, representada por Jone Goirizelaia en nombre de la familia, solicita 36 años de cárcel. Fiscalía y Diputación Foral de Bizkaia reclaman 25 años de prisión, aunque por diferente delito. Mientras la fiscal ve asesinato, la Diputación lo considera homicidio.

En cuanto a la defensa, pide ocho años de prisión por homicidio, aunque establece dos atenuantes. Según ha explicado, su defendido actuó "en defensa propia por el miedo que le tenía a la mujer". La abogada de la defensa ha pedido al jurado que den "una oportunidad" al acusado.

A las puertas del juzgado, antes de que arrancara la sesión, el hermano de Maguette Mbeugou ha reclamado que "la justicia sea justa", y ha advertido que el acusado "miente".