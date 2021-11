18/11/2021 23:50 Sociedad Violencia contra las mujeres La Plataforma Feminista denunciará todas las violencias que sufren las mujeres el 25 de noviembre en Pamplona AGENCIAS | EITB MEDIA La manifestación partirá a las 20:00 horas de la plaza Baluarte y terminará en el Paseo de Sarasate. La plataforma reclama el compromiso de las instituciones y presupuestos feministas para acabar con la violencia machista. Escuchar la página Escuchar la página

La Plataforma contra la Violencia de Género celebrará el próximo 25 de noviembre el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres bajo el lema "Aske Izateko. Vida sin violencias ¡ya!" y la intención de "volver a llenar las calles y lanzar un grito de rabia, de indignación contra todas las violencias que sufrimos las mujeres".

La manifestación partirá a las 20:00 horas de la plaza Baluarte y terminará en el Paseo de Sarasate.

Este año, destaca la plataforma en un comunicado, "han sido asesinadas oficialmente 5 mujeres en Euskal Herria, 39 en el Estado español y miles en todos los rincones del planeta, una situación que "tiene graves consecuencias físicas, psíquicas y económicas a corto y largo plazo".

La plataforma subraya que este año quiere hacer visibles todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, "desde la violencia física extrema y el asesinato hasta todas aquellas desigualdades que sufrimos en el día a día porque esto es violencia y además genera el contexto idóneo para que se sigan reproduciendo patrones machistas y patriarcales".

"Queremos acabar con todas las violencias que sufrimos las mujeres", señala la plataforma, que exige "acabar con los feminicidios, la trata de mujeres, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, el ciberacoso, el sexting".

En este sentido, reclama "acabar también con la violencia que se ejerce contra las mujeres migradas y las mujeres con discapacidad" y "con la violencia judicial e institucional", así como "con todas estas violencias que sufrimos las mujeres".

"Necesitamos instituciones comprometidas, pero de verdad, no queremos declaraciones institucionales ni concentraciones en las puertas de ayuntamientos y gobiernos, no queremos políticas huecas y carentes de contenido y de dotación presupuestaria, ni falsas promesas que no solucionan nada", resalta la plataforma.

Por estos motivos, exige unos "presupuestos feministas", con dotaciones económicas suficientes; coeducación "de calidad" en todos los ámbitos de la enseñanza; formación especializada para todos los agentes implicados; la derogación de la ley de extranjería; y servicios públicos de calidad, universales y gratuitos.