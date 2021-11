26/11/2021 18:58 Sociedad coronavirus Suspendido el Hatortxu Rock por la situación sanitaria generada por la covid-19 eitb media El festival estaba previsto para el 18 de diciembre en Villava. La organización ha decidido suspenderlo ante la "inestabilidad" provocada por la pandemia, aunque ya ha anunciado próximas fechas para verano y diciembre de 2022. Escuchar la página Escuchar la página

La inseguridad derivada de la actual situación sanitaria ha llevado a la suspensión del festival Hatortxu Rock, previsto para el 18 de diciembre en Villava. Así lo han anunciado este viernes sus organizadores, que han destacado la gran acogida que había tenido el festival, cuyas entradas se agotaron en apenas noventa minutos.

Desde la organización del festival han explicado que, cuando todo está organizado, "nos vemos obligadas a suspenderlo". Han añadido que la "inestabilidad" ante las medidas que se impondrán en las próximas semanas "hipoteca por completo a Hatortxu Rock".

"No es tan solo que este año no podremos hacer nuestra aportación a esa lucha contra la dispersión, que no podremos denunciar como nos gustaría los riesgos que esta política conlleva o que no podremos limar los gastos que supone", han declarado, agregando que esta situación le creará "un importante agujero económico" al festival.

Asimismo, han aclarado que el montaje debía comenzar este viernes y con ello, "si más adelante nos hubiésemos visto obligadas a suspenderlo, nuestras pérdidas se hubiesen multiplicado por diez".

En los próximos días, las personas que habían adquirido entradas recibirán un correo electrónico para que, en caso de querer devolver la entrada, puedan recuperar el dinero. La organización ha señalado que se trata de un "duro golpe", pero ha presentado las fechas de los dos próximos Hatortxu Rock. La primera, en el verano de 2022, el 28 y 29 de julio, en Villava; y la segunda el 17 de diciembre de 2022, en la misma localidad.