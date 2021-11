28/11/2021 12:00 Sociedad temporal Estado de las carreteras: retrasos por nieve en el transporte comarcal de Pamplona i. león kareaga | eitb media Por su parte, la autovía A-15 que une Gipuzkoa y Navarra cotinúa cerrada al tráfico en su tramo guipuzcoano, entre Berastegi y Andoain. Escuchar la página Escuchar la página

El servicio de Transporte Urbano Comarcal de Pamplona sufre retrasos generalizados a causa de las precipitaciones de nieve que caen con intensidad en la ciudad desde primeras horas de la mañana del domingo. Además, la nieve caída en las últimas horas en Navarra ha provocado el cierre de cuatro carreteras y la necesidad de uso de cadenas en otras nueve.

Según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la línea L5 no accede a la Universidad de Navarra, la L10 no accede a la Clínica San Miguel y las L20 (Gorráiz) y L23 (Olloki) solo acceden hasta las rotondas de entrada. Además, la L22 no accede a Mugartea y la L23 no accede a Cordovilla.

La situación es de normalidad en la red principal de carreteras de Navarra. Un total de 84 máquinas quitanieves están preparadas para actuar en el caso de que sea necesario, y el Servicio de Protección Civil ha intensificado el seguimiento de la evolución del temporal. Por el momento, las condiciones meteorológicas no han producido incidencias significativas más allá de las dificultades para circular por las carreteras de montaña, ha informado el Gobierno de Navarra.

La nieve mantiene cerrada la A-15

Por otro lado, la autovía A-15 que une Gipuzkoa y Navarra continúa cerrada al tráfico por nieve en su tramo guipuzcoano, entre Berastegi y Andoain, mientras el resto de la red principal de carreteras del País Vasco se encuentra abierta, aunque se han producido pequeños desprendimientos en varios puntos. En cuanto a la red secundaria, se encuentran cerrados por la nieve para todo tipo de vehículos los puertos de Altube, Barrerilla, Herrera, Opakua y Orduña, y para camiones los de Azazeta, Bernedo y Zaldiaran.

El Departamento vasco de Seguridad ha indicado que la principal incidencia en la red principal de carreteras se sitúa en la A-15, que se cerró el sábado por la mañana dadas las adversas condiciones meteorológicas. La Diputación guipuzcoana anunció el pasado mes de noviembre que la parte de la A-15 en este territorio quedaría cerrada totalmente al tráfico, de cualquier vehículo y en ambas direcciones, cuando hubiese riesgo anunciado de nieve a 700 metros o menos.

El motivo de esta medida es la ejecución de las obras de adecuación de los túneles de Belabieta, ya que los desvíos habilitados en la autovía no permiten transitar a los camiones quitanieves, y la institución foral quiere evitar el peligro que supondría que ciertos vehículos se quedaran atrapados por gran acumulación de nieve.