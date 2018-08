Sociedad

Asesino de Toulouse

¿Qué falló en el seguimiento de Mohamed Merah?

Redacción

23/03/2012

Francia se pregunta por qué el presunto asesino de Toulouse logró cometer las matanzas si estaba fichado "desde hace años".

Muerto el autor confeso de las matanzas de Toulouse y Montauban, Mohamed Merah, Francia se pregunta ahora si hubo errores en el seguimiento del sospechoso, localizado e identificado "hace años" por los servicios de inteligencia.

Aunque hay que tener en cuenta el contexto electoral, uno de los primeros en levantar la voz ha sido el candidato socialista a la Presidencia francesa, François Hollande, quien ha citado la posibilidad de que haya habido un "fallo" en el seguimiento de Merah: "Hay cuestiones que necesariamente deberán plantearse".

"Es verdad que ese asesino, Merah, hizo dos viajes, uno a Afganistán en 2010, y otro a Pakistán en 2011. Alegó motivos turísticos. Debe imponerse por lo tanto un mayor control de los desplazamientos a países sensibles", ha indicado, durante un mitin.

La candidata ecologista a las presidenciales, Eva Joly, también se ha mostrado crítica y ha considerado que ha habido "un problema de eficacia" en el seguimiento del asesino de Toulouse.

"A Merah lo conocían los servicios secretos. Se le podría haber detenido" antes de las matanzas por tenencia de armas, participar en actos de proselitismo terrorista y haber viajado a Pakistán y Afganistán", ha comentado, entrevistada en France Info.



Merah estaba fichado



En este sentido, un funcionario de los servicios de inteligencia de EE. UU. ha explicado a la cadena CNN que Merah estaba en la 'lista negra' del FBI de presuntos terroristas que tienen prohibido tomar un vuelo con origen o destino a aquel país. Es decir, estaba fichado.



El funcionario, que ha hablado bajo anonimato, ha señalado que Merah llevaba en la lista "un tiempo", sin precisar cuánto, entre otras razones por haber asistido a un campamento de entrenamiento de Al Qaeda.

La lista de presuntos terroristas del FBI, que prohíbe a las personas incluidas en ella abordar un avión comercial con origen o destino en Estados Unidos, se puso en marcha a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Otro dato para el debate: una mujer que conoció personalmente a Merah ha explicado, en una entrevista concedida al diario galo 'The Télégramme', que denunció en varias ocasiones al supuesto asesino ante la Policía por haber intentado reclutar a su hijo para que fuera un muyahidin y por la agresividad que mostraba.

La mujer, que vive en el mismo barrio de Toulouse que el 'asesino de la moto', ha subrayado que la Policía "sabía todo acerca de la peligrosidad" y el "radicalismo" de Merah y que llegó a sufrir amenazas directas suyas por haberle denunciado.



Ha muerto Merah, pero la polémica no ha hecho más que empezar.



El Gobierno se defiende

Por su parte, el primer ministro francés, François Fillon, ha asegurado que "no había ningún elemento que permitiera atrapar a Mohamed Merah" antes de cometer los asesinatos, porque la legislación no permite "vigilar de forma permanente sin dictamen judicial a alguien que no ha cometido un delito".

Entrevistado en la emisora RTL, Fillon ha recordado que "vivimos en un Estado de derecho" y ha defendido que los servicios secretos "hicieron perfectamente su trabajo"..

"Llevaba una vida normal", y aunque tenía un "pasado judicial" -en alusión a la veintena de condenas en Francia por delitos comunes-, eso "no tenía nada que ver" con las tres matanzas que provocó desde el pasado día 11.

Además, ha dicho que "el hecho de pertenecer a una organización salafista no es un delito por sí mismo". "No hay que mezclar fundamentalismo religioso y terrorismo, aunque naturalmente sabemos los vínculos que hay entre los dos", ha añadido.