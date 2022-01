05/01/2022 14:10 Sociedad Loteria del Niño 2022 ¿Cuánto se queda Hacienda en los premios de la Lotería del Niño 2022? Agencias | EITB Media Hacienda aplicará el gravamen solo sobre los premios de más de 40 000 euros, es decir, el primer y el segundo premio. Escuchar la página Escuchar la página

A las puertas del sorteo de la Lotería del Niño, el Ministerio de Hacienda ha recordado cómo gravará los premios de este sorteo especial. Ha indicado que el gravámen se aplicará a la los premios superiores a los 40 000 euros. Es el caso de los dos primeros premios del sorteo. El pirmer premio está dotado con 200 000 euros y el segundo con 75 000 euros.

Las proyecciones del ministerio estiman que los agraciados con el primer premio deberán abonar a Hacienda 32 000 euros (16 % del total), mientras que los del segundo premio pagarán 7 000 euros (% 9,33). De esta manera, el premio después de impuestos quedarían en 168 000 y 68 000 euros respectivamente.

En caso de que todos los décimos consignados se vendiesen, Hacienda recibiría 19,5 millones de euros de los 700 que reparte en total la Lotería del Niño.

Los técnicos de Hacienda han señalado que los premios "no tienen ningún impacto" en el IRPF de los agraciados. Tampoco les afectará en el momento de pedir becas, prestaciones de asistencia y otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio. No obstante, sí debería incluirse en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

Asimismo, Hacienda podrá investigar "premios sospechosos" gracias a la ley de prevención del fraude, la cual entró en vigor el pasado julio. La ley permitirá al ministerio recibir información de los premios abonados, el preceptor y su representante legal, la fecha o la forma de pago, entre otros.