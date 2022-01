13/01/2022 09:43 Sociedad Día contra la depresión Cristina Frías: 'Hay que acabar con el tabú de la depresión; si se normaliza, todo los pasos son para avanzar' EITB Media Cristina Frías ha sufrido ansiedad y depresión. En medio de la pandemia creó la asociación Loratzen, en Abadiño. Escuchar la página Escuchar la página

"Ahora mismo estoy muy bien, contenta, motivada, hago deporte, trabajo... ¡estoy genial!". Son palabras de Cristina Frías. Los últimos años no han sido fáciles para ella. Hace aproximadamente unos tres años comenzó con ansiedad y después vino el diagnóstico: depresión. "La gente no lo entiende. Lo he intentado, con los amigos, con la familia, pero me han reconocido que no lo entienden", ha dicho la de Abadiño en una entrevista realizada este jueves en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia.

El caso de Cristina Frías no es el único. Teniendo en cuenta que la enfermedad es cada vez más común, y en medio de la pandemia, han creado la asociación Loratz en su pueblo, en Abadiño. "Tras la enfermedad, pensamos que teníamos que crear algo bonito y surgió la asociación". No sabe decir cuál era la situación previa a la pandemia, pero la gente que se ha acercado a la asociación asegura que el coronavirus ha influido directamente en su depresión.

Frías mira hacia delante y ha dejado un mensaje positivo: "Hay que pedir ayuda e ir a donde un profesional. Existen mil terapias y seguro que alguno te ayudará", ha subrayado. Asimismo, ha recordado la importancia de contar: "Hay que acabar con el tabú de la depresión". Frias asegura que, una vez contado, todos los pasos que se dan a partir de ahí son para avanzar.

La miembro de Loratz ha concluido la entrevista con estas palabras: "Mucho ánimo a todos, de ahí sale".