05/02/2022 18:28 Sociedad INVESTIGACIÓN EN CURSO Hallan el cuerpo de la joven de Traspinedo (Valladolid) desaparecida desde el 12 de enero AGENCIAS | EITB MEDIA El caso de la desaparición de Esther López ha tenido gran repercusión mediática en las últimas semanas. Una persona fue detenida y puesta en libertad al principio y otras dos están siendo investigadas actualmente.

El cadáver de Esther López, la mujer de 35 años vecina de Traspinedo (Valladolid) desaparecida desde el día 12 de enero y cuya búsqueda ha tenido gran repercusión mediática en las últimas semanas, ha sido encontrado sobre las 10:30 horas de este sábado por un "paseante" en una zona próxima al polígono Tuduero, a 3 kilómetros del lugar de la desaparición.

Según han explicado la delegada del Gobierno español en Castilla y León, Virginia Barcones, y el coronel de la Guardia Civil, Miguel Recio, ante los medios de comunicación, el cadáver ha aparecido en un lugar que ya había sido peinado en las batidas llevadas a cabo por los vecinos del municipio en busca de la mujer y no estaba enterrado, por lo que no se descarta que pudiera haber sido traslado en las últimas horas hasta este lugar, aunque no han querido confirmar el dato: "Estaba en superficie y no puedo asegurar si lo han dejado. Hacer elucubraciones en estos momentos es complicado", ha enfatizado el coronel de la Guardia Civil.

Han apelado a esperar "los datos de la investigación así como a los resultados de la autopsia" y han recordado que el caso está bajo secreto de sumario.

El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ha expresado su dolor tras la noticia de la localización del cadáver y se ha sumado a la extrañeza ante el hecho de que el escenario de la localización del cuerpo es una zona por la que ya han pasado las batidas realizadas en los últimos días en el municipio.

El Ayuntamiento va a decretar tres días de luto en una reunión extraordinaria de la Corporación que se celebrará esta misma tarde o mañana a primera hora. Además, está previsto que mañana se concentren los vecinos de esta localidad a mediodía en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su solidaridad con la familia y pedir que se haga justicia.

Desaparecida desde hace 24 días

La mujer de Traspinedo desapareció la madrugada del 12 al 13 de enero. Dos amigos que estuvieron con ella por última vez declararon que estuvieron viendo el partido de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid en un bar del pueblo y luego continuara la fiesta con unos amigos en casa de uno de ellos y más tarde en unas bodegas.

Según el relato de los amigos, de camino a casa, uno de ellos se apeó del coche y el otro, tras discutir con ella, la dejó sobre las 02:30 en frente del restaurante La Maña, tras lo que se le perdió las pista.

En un primer momento se detuvo a una tercera persona que vive cerca de La Maña por su presunta relación con la desaparición, pero se le dejó en libertad tras no encontrar ningún rastro biológico de Esther López ni en su casa ni en su vehículo.

Actualmente la Guardia Civil investiga también a las dos personas que estuvieron con ella esa noche, para comprobar sus coartadas. Los datos de los teléfonos móviles de todos ellos pueden ser determinantes.

La ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, ha trasladado todo su "apoyo y cariño" a la familia.