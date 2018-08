Sociedad

Muerte de Iñigo Cabacas

La Ertzaintza restringirá las pelotas de goma el 1 de enero de 2013

12/04/2012

La prohibición no será total, ya que algunas brigadas podrán seguir utilizando este material "en ocasiones excepcionales".

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha anunciado que las unidades de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza dejarán de usar las pelotas de goma el 1 de enero de 2013.



En cualquier caso, la prohibición de este material no será total, ya que las unidades especializadas, es decir, la Brigada Móvil y la Brigada de Refuerzo, podrán seguir utilizándolo "en ocasiones excepcionales".



Esta retricción de las pelotas de goma afectará a unos 6.000 de los 8.000 agentes que forman la Ertzainza.



Hasta el 1 de enero de 2013, las unidades de Seguridad Ciudadana tendrán "limitada y restringida" la utilización de las pelotas de goma, y su utilización solo se realizará por orden del mando responsable.



Ares y el director de la Ertzaintza, José Antonio Varela, han comparecido en el Parlamento Vasco para dar explicaciones por la muerte a manos de un pelotazo de la Policía autonómica del joven de 28 Iñigo Cabacas.

El consejero de Interior ha reconocido que es necesario revisar las medidas y protocolos de actuación de la Ertzaintza y ha avanzado que ha ordenado que se abra un expediente interno a todos los agentes que intervinieron directamente en la actuación policial que provocó la muerte de Iñigo.



Entre otras medidas, el titular de Interior ha avanzado que todos los agentes llevarán visible su número de identificación desde el 1 de junio, la creación de un equipo auditor de todas las actuaciones en las que haya heridos y la dotación de nuevo material antidisturbios.



PIDE "PERDÓN"



Ares ha pedido "perdón" a los familiares y amigos de Iñigo, y ha señalado que asume la "responsabilidad política" de la muerte, aunque no dimitirá.



El titular de Interior ha asegurado que lo sucedido "tendrá respuestas en el marco del ordenamiento jurídico por la acción de la Justicia y también por la aplicación del reglamento interno de la Ertzaintza".

En ese sentido, ha insistido en que la investigación "llegará hasta el final" y que se depurarán responsabilidades si las hubiera, "cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste".

No obstante, ha realizado una defensa cerrada de la Ertzaintza y ha pedido respeto para un cuerpo que "todos los días realiza un trabajo encomiable". "Cualquier servidor público puede cometer un exceso", ha admitido, aunque ha insistido en que ello no puede "empañar" la "limpia trayectoria" y el "prestigio conseguido" por la Ertzaintza en sus años de servicio.

Ares ha advertido de que no permitirá que "se ensucie" en nombre de la Ertzaintza y ha sido especialmente beligerante contra las "declaraciones carroñeras e intolerables" lanzadas desde algunos sectores.



ERTZAINTZA: "LA PELOTA NO FUE DISPARADA A BOCAJARRO"

Por su parte, el director de la Ertzaintza, José Antonio Varela, ha asegurado que la pelota que provocó la muerte de Iñigo se disparó "a más de 22 metros" y, por lo tanto, no a "bocajarro".

Al respecto, ha precisado que a una distancia de 20 metros no se da a una persona en la cabeza "salvo por casualidad", y que precisamente se quería eliminar este tipo de lanzaderas porque no disponen de elementos de puntería.



Durante su comparecencia, Varela ha explicado la versión de la Ertzaintza de lo sucedido, aunque ha precisado que todavía no se pueden ofrecer conclusiones definitivas.



Según su relato, todos los vehículos y agentes que intervinieron en los incidentes pertenecen a la comisaría de Bilbao y acudieron tras recibirse distintas llamadas solicitando su presencia por la existencia de heridos y porque se estaba produciendo una "batalla campal".

Varela ha reiterado que las primeras dotaciones que acudieron fueron recibidas a botellazos y que pidieron refuerzos, que fueron recibidos también con el lanzamiento de botellas y otros objetos.

El director de la Ertzaintza, ha insistido en que el motivo fundamental de la intervención era recuperar a los heridos para que fueran atendidos, en la creencia de que eran varios y que permanecían en el lugar. Para ello se realizaron primero unas salvas de advertencia y luego una carga con pelotas de goma "al objeto de disolver a las personas que con un alto nivel de agresividad y carga de alcohol estaban agrediendo a la Ertzaintza e impidiendo que cumplieran con su obligación". Una vez despejado el lugar, ha dicho, se localizó a Iñigo Cabacas.



ESTUDIARÁN CREAR UNA COMISIÓN DE QUEJAS POLICIALES

El consejero del Interior, Rodolfo Ares, se ha comprometido a estudiar con su equipo la creación de una comisión independiente que investigue las quejas por actuaciones policiales, tal y como le han pedido PNV y Aralar.

El portavoz del PNV Mikel Martínez ha reclamado estudiar la creación de una comisión independiente de investigación, "con carácter permanente e integrada por profesionales expertos, ajenos a la Ertzaintza, que se active en casos de especial gravedad". "Desde hace algún tiempo estamos recibiendo quejas de ciudadanas en relación a actuaciones concretas de la Ertzaintza en las que se está empleando con excesiva agresividad", ha justificado.

El representante de Aralar Mikel Basabe ha incidido en que tales comisiones ya existen en varios países europeos. Además, ha recordado que "no es el primer suceso" de este tipo, dado que en un partido anterior del Athletic resultó herido un fotógrafo a consecuencia de la intervención de la Ertzaintza. "A una policía democrática el peor regalo que se le pueda dar es un mensaje de impunidad", ha destacado, algo que en su opinión ha ocurrido "durante demasiados años"

ERRORES ESTRUCTURALES

El representante jeltzale ha incidido en que "habrá que investigar y aclarar si las causas de esta presunta negligencia son fruto de errores organizativos y estructurales encadenados, que situarían la responsabilidad al más alto nivel".

ERTZAINTZA Y OSAKIDETZA

La parlamentaria del PP Nerea Llanos, por su parte, ha resaltado que la muerte de Iñigo Cabacas "no puede ser utilizado para poner en entredicho la labor de la Ertzaintza, de la misma forma que los médicos de Osakidetza puede cometer una negligencia, pero nadie cuestionaría a todo el personal médico de Osakidetza". "Puede haber negligencias, pero eso no nos puede llevar a desacreditar a todo un cuerpo policial que ha ejercido su labor de forma profesional y con rigor", ha insistido.

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA ABERTZALE

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha insistido en que lo ocurrido es un "hecho aislado", y "la excepción, no la regla", que "no empeña el carácter absolutamente democrático, sobradamente acreditado", de la Ertzaintza. A su juicio, "durante muchos años se ha creado el caldo de cultivo para que vean a la Ertzaintza como un cuerpo represor", y por ello algunos creen que si no hubieran aparecido los policías "no hubiera pasado nada", una idea que considera una "barbaridad.

Al igual que otras formaciones, el representante socialista también ha criticado a quienes "se han querido aprovechar de este suceso" para hablar de "supuestas represiones contra la juventud vasca, de décadas de violencia policial, o del conflicto vasco que solo ellos han creado".

DEFENDER LA LABOR DE LA ERTZAINTZA

A su vez, el parlamentario de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana, ha afirmado que el hecho de que "las explicaciones que nos han dado vayan a justificar la actuación no le hace ningún favor a la Ertzaintza" y le achacado al Departamento de Interior que "durante todos estos días el único interés haya sido defender la actuación de la Ertzaintza, que en este caso concreto es indefendible". A su juicio, Ares debe reconocer que hubo una "actuación desproporcionada", y no solo un posible "error" por parte de los policías.

"LOS TESTIGOS DICEN LO CONTRARIO"

El representante de EA, Juanjo Agirrezabal, por su parte, también ha criticado la actuación policial, ya que considera que a pesar de que Ares ha "dibujado un campo de batalla que la ertzaintza no tuvo más remedio que cargar", los "testigos dicen lo contrario". En concreto, ha asegurado que algunos de ellos sostiene que los agentes "tiraron a dar", que dispararon "a lo bestia" y sin provocación previa, y que el lanzamiento de objetos fue posterior a la carga.

"MEDIDAS PARA QUE NO SUCEDA"

Por último, el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro ha destacado que "estamos ante una negligencia o una fatalidad" que "puede volver a ocurrir", por lo que ha instado a "poner en marcha medidas para que no suceda" de nuevo.