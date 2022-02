21/02/2022 20:02 Sociedad Exclusiva de EITB Media Dos mujeres denuncian ante la Diócesis los abusos que sufrieron hace 40 años en el colegio San José de Bermeo EITB MEDIA El supuesto agresor es el que fuera el director del colegio Menesiano San José de Bermeo a finales de los años 70. EITB Media ha hablado con las dos víctimas y este martes dará a conocer el testimonio de otras dos personas que sufrieron abusos sexuales. Escuchar la página Escuchar la página

Dos mujeres han denunciado ante la Diócesis de Bilbao que sufrieron abusos sexuales en el colegio Menesiano San José de Bermeo por parte de quien fue director del centro entre los años 1979 y 1981. Desde la Diócesis han señalado que investigarán lo sucedido.

Hasta el momento, EITB ha tenido conocimiento de cinco denuncias por abusos en el mismo centro.

En una entrevista exclusiva en EITB Media, Maite y Karmele han confesado que, cuarenta años después de lo ocurrido, siguen sintiendo muy dentro el "daño" y el "asco" provocados por este hombre.

Maite ha relatado que los abusos comenzaron en unas clases de refuerzo que recibió durante el verano de 1979. Tenía 10 años. "Me hacía tocamientos y me cogía la mano para que le tocara y le hacia el movimiento ese… Yo estaba aterrorizada. Es verano me quitó la niñez", ha afirmado.

También ha recordado que en ocasiones el director la llamaba por megafonía y para ella acudir a su lado era "como ir al matadero".

Al principio, los abusos ocurrían en privado, pero más tarde pasaron a llevarse a cabo en presencia de otras niñas. "Me plantó un beso en toda la boca", ha señalado Maite.

El relato de Karmele, que cuando comenzó a sufrir los abusos tenía 8 años, va en la misma línea: "Me tocaba las partes con las de él. Y me tocaba y daba besos en el cuello, en la cara... Yo me echaba hacia atrás y él tiraba hacia adelante y yo más tiesa que una vela".

En una ocasión, Karmele se atrevió a desafiarle, logró escaparse y cuándo llegó a su domicilio contó todo lo ocurrido a su familia.

Sus padres hablaron con otras familias y, después de poner en común algunas vivencias, amenazaron al director con denunciarle si no dejaba el municipio, aunque se mantuvo en su puesto otros dos años más. Finalmente, en 1982 fue trasladado al colegio Berriotxoa de Bilbao.

Maite y Karmele, que están convencidas de que este hombre abusó de muchas niñas más, han abierto una dirección de correo electrónico (JoseDonebiktimak@gmail.com) para poder localizar a más víctimas.